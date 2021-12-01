【潛力股精選】孫運喜：山東新華製藥（00719） 股市 18:14 2021/12/01 分享： 港股反彈乏力，iMoney主編孫運喜向投資者推介山東新華製華 （00179） ，指其技術形勢佳。想知買賣策略，立即點擊收看／收聽： *重溫《ET講股通》足本版* - 孫運喜：身懷六甲【按此速睇－附Time code】 *重溫《ET開市直擊》足本版* - 唐牛為你分析波動市買賣策略：【按此速睇－附Time code】 欄名 : 潛力股精選 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】孫運喜：同仁堂科技（01666） 2021/11/30 【潛力股精選】孫運喜：同仁堂科技（01666） 【潛力股精選】梁耀康：龍源電力（00916） 2021/11/29 【潛力股精選】梁耀康：龍源電力（00916） 【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒 2021/11/26 【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒 【潛力股精選】梁耀康：信利國際 （00732） 2021/11/26 【潛力股精選】梁耀康：信利國際 （00732） 【潛力股精選】孫運喜：粵海投資（00270） 2021/11/24 【潛力股精選】孫運喜：粵海投資（00270） 孫運喜 新華製藥（00719） 港股