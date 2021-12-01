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【潛力股精選】孫運喜：山東新華製藥（00719）

股市 18:14 2021/12/01

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港股反彈乏力，iMoney主編孫運喜向投資者推介山東新華製華 （00179） ，指其技術形勢佳。想知買賣策略，立即點擊收看／收聽：

*重溫《ET講股通》足本版* - 孫運喜：身懷六甲【按此速睇－附Time code】

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欄名 : 潛力股精選

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