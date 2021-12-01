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【薪酬調查】全球經濟氣氛改善 調查料2022年本港平均加薪1.7%

理財智慧 15:00 2021/12/01

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近年的經濟受疫情影響，就業率帶來負面影響，現時疫情緩和，全球經濟氣氛改善，有助企業重啟業務發展。日前本港求職平台就2022年首季的招聘、薪酬及福利意向進行調查，調查結果顯示，預料明年本港平均加薪1.7%。

機構訪問了本港438家商業機構，結果顯示僱主預期來年打工仔平均加薪1.7%，較2021年的0.8%加薪幅度，增加不足1個百分點。

調查發現，數碼轉型的相關工種，如IT行業等的薪酬調整持續跑贏大市。當中六大加薪幅度最高工種包括資訊科技（3.7%）、銀行（3.5%）、運輸/物流（2.5%）；數據分析及研究（2.5%）、款客服務/旅遊（2.4%），以及企業銷售及業務發展（2.4%）。

調查顯示，企業招聘預計逐步回復到疫情前的水平，當中有32%僱主計劃於2022年首季增聘全職人手以擴展業務，較去年同類型調查顯著回升18百分點。另有55%企業會維持現有人手，較去年跌8個頁分點。

報告指，2022年首季市場需求較大的五個工種包括，行政及人力資源（24%）、企業銷售及業務發展（19%）、品牌及市場推廣（16%）、客戶服務（15%）、會計（14%）。

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責任編輯：龍紀瑩
 

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