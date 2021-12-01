  • 18°C
香港時間 : 20211201日 (三) 20:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【摺疊手機】摺機風潮再興起！Galaxy Z Flip3 5G獲評為「2021年度百大最佳發明」

科技 19:30 2021/12/01

分享：

三星Galaxy Z Flip3 5G近日更被《時代雜誌（TIME）》評為「2021年度百大最佳發明」。

智能手機發展非常迅速，款式也相當多樣。而近年摺疊手機再度成為熱話，也受到不少消費者青睞。致力推出不同的摺疊手機的三星（Samsung），其最新摺疊產品Galaxy Z Flip3 5G近日更被《時代雜誌（TIME）》評為「2021年度百大最佳發明」，以獨創性、純熟技術、售價親民及耐用性突圍而出。

【摺疊手機】傳OPPO將發布首款摺疊手機　2K畫質配備5,000萬像素自拍鏡頭

【智能產品】Apple重返全球智能穿戴裝置出貨量榜首　小米出貨721萬部排名第2

時代雜誌最近評選「2021年度百大最佳發明」，其中三星摺疊手機Galaxy Z Flip3 5G更成功入圍。時代雜誌表示，過往不同手機廠商也曾致力推出不同技術的摺疊手機，不過未有得到市場重大迴響。然而，當Galaxy Z Flip3登場時，三星可以做到與 20 年前的手機一樣精巧，但微型顯示屏幕與實體鍵盤已不復見，取而代之的是生動的6.7吋顯示屏幕，機身前側另配備封面屏幕。

另外，時代雜誌也稱其售價相當驚喜，是市面上第一款售價低於1,000美元的摺疊手機。相較於過去的價格親民許多，因此在時代雜誌年度的「百大最佳發明」的消費電子類榮獲一席之地，也是該類別中唯一一款智能手機。

【手機產量】料三星登手機產量榜首　調查：明年恢復疫情前水平

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【三星摺機】新專利揭Galaxy Z Fold設計革新？　設內屏幕雙鏡頭+改用垂直摺疊
2021/11/17
【三星摺機】新專利揭Galaxy Z Fold設計革新？　設內屏幕雙鏡頭+改用垂直摺疊
【MIRROR 5G Plan】csl.新5G企劃　MIRROR 12子總動員加持「1人1 Plan」 　最平月費298元兼送AR月曆（多圖）
2021/11/15
【MIRROR 5G Plan】csl.新5G企劃　MIRROR 12子總動員加持「1人1 Plan」 　最平月費298元兼送AR月曆（多圖）
【三星手機】韓媒揭三星2022年目標出貨量突破3億部　摺機增接近兩倍
2021/11/13
【三星手機】韓媒揭三星2022年目標出貨量突破3億部　摺機增接近兩倍
【智能手機】網友票選「最好看」Android 品牌　Sony市佔率不高卻受青睞
2021/11/10
【智能手機】網友票選「最好看」Android 品牌　Sony市佔率不高卻受青睞

你可能感興趣

【三星摺機】新專利揭Galaxy Z Fold設計革新？　設內屏幕雙鏡頭+改用垂直摺疊
15:30 2021/11/17
【三星摺機】新專利揭Galaxy Z Fold設計革新？　設內屏幕雙鏡頭+改用垂直摺疊
【MIRROR 5G Plan】csl.新5G企劃　MIRROR 12子總動員加持「1人1 Plan」 　最平月費298元兼送AR月曆（多圖）
13:10 2021/11/15
【MIRROR 5G Plan】csl.新5G企劃　MIRROR 12子總動員加持「1人1 Plan」 　最平月費298元兼送AR月曆（多圖）
【三星手機】韓媒揭三星2022年目標出貨量突破3億部　摺機增接近兩倍
14:30 2021/11/13
【三星手機】韓媒揭三星2022年目標出貨量突破3億部　摺機增接近兩倍
Samsung 產品 智能手機 5G

下一篇文章

【數碼娛樂】數碼娛樂利就業創業　至2025年收益20萬億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【智能手機】蘋果iPhone成功超越華為　內地手機市佔率達22%排名首位　
【智能手機】蘋果iPhone成功超越華為　內地手機市佔率達22%排名首位　
【驍龍獨立】高通驍龍年度技術高峰會開鑼　新一代旗艦手機芯片名稱終揭曉
【驍龍獨立】高通驍龍年度技術高峰會開鑼　新一代旗艦手機芯片名稱終揭曉
【智能產品】Apple重返全球智能穿戴裝置出貨量榜首　小米出貨721萬部排名第2
【智能產品】Apple重返全球智能穿戴裝置出貨量榜首　小米出貨721萬部排名第2
【Nokia】Nokia 9 PureView無法升級Android 11　HMD「補鑊」推補償優惠
【Nokia】Nokia 9 PureView無法升級Android 11　HMD「補鑊」推補償優惠
【新iPhone】新一代iPhone SE即將登場？調查機構：有望在明年首季發布
【新iPhone】新一代iPhone SE即將登場？調查機構：有望在明年首季發布
【數碼轉型】HKT夥Fortinet推5G SD-WAN企業方案　連鎖零售商率先部署試行
【數碼轉型】HKT夥Fortinet推5G SD-WAN企業方案　連鎖零售商率先部署試行
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款