【摺疊手機】摺機風潮再興起！Galaxy Z Flip3 5G獲評為「2021年度百大最佳發明」

▲ 三星Galaxy Z Flip3 5G近日更被《時代雜誌（TIME）》評為「2021年度百大最佳發明」。

智能手機發展非常迅速，款式也相當多樣。而近年摺疊手機再度成為熱話，也受到不少消費者青睞。致力推出不同的摺疊手機的三星（Samsung），其最新摺疊產品Galaxy Z Flip3 5G近日更被《時代雜誌（TIME）》評為「2021年度百大最佳發明」，以獨創性、純熟技術、售價親民及耐用性突圍而出。

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時代雜誌最近評選「2021年度百大最佳發明」，其中三星摺疊手機Galaxy Z Flip3 5G更成功入圍。時代雜誌表示，過往不同手機廠商也曾致力推出不同技術的摺疊手機，不過未有得到市場重大迴響。然而，當Galaxy Z Flip3登場時，三星可以做到與 20 年前的手機一樣精巧，但微型顯示屏幕與實體鍵盤已不復見，取而代之的是生動的6.7吋顯示屏幕，機身前側另配備封面屏幕。

另外，時代雜誌也稱其售價相當驚喜，是市面上第一款售價低於1,000美元的摺疊手機。相較於過去的價格親民許多，因此在時代雜誌年度的「百大最佳發明」的消費電子類榮獲一席之地，也是該類別中唯一一款智能手機。

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責任編輯：曾曉汶