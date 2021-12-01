【美股焦點】Twitter股價見12個月低　女股神旗下ARK ETF大手低撈

▲ Cathie Wood趁Twitter行政總裁Jack Dorsey離任之時，大手低撈Twitter股份。

有「科技股女股神」之稱、ARK Investment創辦人Cathie Wood趁Twitter（美﹕ TWTR）行政總裁Jack Dorsey離任觸發股價大跌之時，大手低撈Twitter股份。

ARK Investment周二大手吸納110萬股Twitter創自7月23日以來對該股的最大增持，亦是相隔約1個月以來，ARK Investment再度增持Twitter。

ARK Investment的旗艦基金ARK Innovation ETF周二買入約62.3萬股Twitter，ARK Fintech Innovation ETF及ARK Next Generation Internet ETF則分別買入約32.7萬股及約16.2萬股Twitter。按周二收市價計，ARK Investment手持的Twitter合共約值4900萬美元。

Wood增持Twitter當天，正好是Dorsey宣佈離職並委任Twitter技術總監（CTO）Parag Agrawal接任為新CEO的翌日，消息導致Twitter股價跌至12個月低位。

Twitter周二挫4%，收報43.94美元，最新於開市前時段漲2%，報44.82美元。

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