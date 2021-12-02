【樓市熱話】內地樓盤爛尾近8年 過百業主紮營居住 每日開電筒照明 現有望集修復

在內地不時聽聞「爛尾樓」，近日在昆明市的奧宸中央廣場佔地136畝的商業項目，包括辦公室、住宅和商鋪，其中住宅佔數量最多，原計劃在2014年12月交樓。準備在主體建築封頂、辦公室外圍已呈現之後，發展商基於資金鏈斷裂，項目於2014年初停工爛尾。

據內地《東方財富網》，奧宸地產在2019年4月被法院受理破產重整，但涉及的債權人眾多，直到現在既沒有破產，又不能引入投資人重整業務。

32歲男業主段英（化名）在2013年以總價人民幣39萬元（約）購入奧宸中央廣場一個兩房單位，他表示：「當時想著可以讓孩子上附近的小學，但小孩明年就上小學了，房子還是爛尾樓。」，一家三口前幾年在外面租屋住，月租為2,000多元人民幣（港幣約2,445元），每月須支付2,400元人民幣（港幣約3000元）銀行房貸。在無可奈何的情況下，他與家人2年前搬進爛尾樓居住。

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另外，他透露現時搬入的業主大約100戶，而段英則住在13樓，每天進出需要靠手電筒上下樓梯，而牆身還是「毛坯牆」，一摸粗粗粒粒的砂灰就會掉落。

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報道又指，經過業主的努力，奧宸中央廣場將分期進行復工，首先恢復1至6棟的施工，所需資金大約為1.37億元人民幣（港幣約1.68億元），其中8,000萬元人民幣（港幣約9,800萬元）由昆明市政府旗下融資平台新都公司的車位回購，另外5,000多萬元人民幣（港幣約6,100萬元）則由業主集體墊資，初步復工方案在今年9月完成。

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段英表示「這些費用包括了消防工程、綠化、水電等接入，自救方案必須達到80%以上的業主通過，而且需要全部資金一次性到位後才能執行。」，他認為這不是最終方案，由於業主眾多，而且多數業主沒有太多積蓄，加上項目爛尾多年，聯繫所有業主也是耗時的工作。

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責任編輯：陳頌潔