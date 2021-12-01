【收息攻略】滙豐睇好擁強勁現金流及併購潛力　長江基建成該行公用股首選

滙豐環球研究發表報告指，多個已發展地區的通脹自今年下半年開始走出谷底，並於近期達10年高位，相信主要受數個因素推動，包括能源價格及商品供需不平衡。



該行表示，在通脹升溫下，英國和澳洲等部分英聯邦國家的受監管公用事業往往會受惠，而與同業比較長江基建(01038) 及電能實業(00006)有最多相關業務，60%至75%的盈利來自此等國家。

滙豐研究認為在通脹升溫環境下，投資公用股需具選擇性，繼續看好收益和股息能夠長期增長的公司。而長江基建為該行的公用股首選，股份評級為「買入」，目標價55元，主因其現有業務產生大量自由現金流，有利股息增長，明年及2023年的併購潛力亦有望成為催化劑。

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