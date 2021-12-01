【高息股攻略】中國電力飆升9%破頂在即　券商料預測股息率達4.6厘

中國電力 （02380） 周三（1日）飆升9%，收報4.34元，成交6.4億元，挑戰今年9月歷史高位4.47元。交銀國際昨發表2022年市場展望，電力股中，首選中國電力，對於中國電力向綠色能源變電運營商的轉型計劃，持積極態度。該行維持目標價4.4元，料2021至23年預測股息率維持4.6厘。

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交銀指，中國電力計劃到2021年底，將清潔能源裝機容量的權重提高至近60%，到2023年/25年進一步提高至70%/90%以上。長期看，相信公司可以通過積極增加風能和太陽能的發電容量，以及優先將燃煤廠的股權出售來實現這一目標。公司與母公司國家電投之間的資產重組，現在看來更有可能是注入可再生能源項目到中國電力。

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銀認為，中國電力盈利波動難免，煤價飆升的影響相對溫和，預期公司下半年平均煤炭成本有望控制在1千元/噸以下，預計電力銷售2022/23年按年增長5%/4%，非燃煤電力銷售額佔比分別43%/45%。

基於分部加總估值，交銀維持目標價4.4元，近期股價回調可能是由於市場對政府控制電煤價格的成效看法不一。然而，預計公司與母公司的資產重組將加快清潔能源轉型，減少煤價波動對利潤的影響，進一步推動估值提升，維持「買入」評級。

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