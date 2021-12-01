【周焯華受查】太陽城以外澳門賭廳曾在內地提訴書被點名　據報涉德晉、廣東及鉅星等

▲ 【周焯華受查】內地檢察部門去年起多份起訴書提及太陽城以外賭廳 據報包括德晉、廣東及鉅星等

太陽城集團 （01383） 大股東周焯華被指涉嫌經營跨境賭博活動，日前內地溫州市人民檢察院發出逮捕批准，而周焯華最後被澳門司警拘捕並還押於澳門路環監獄。經歷今次事件後，澳門賭廳業頓成驚弓之鳥。

今日澳門傳媒《GGR Asia》指，內地檢察部門由2020年起已在不同起訴書提及太陽城集團之外的多個賭廳集團名字，包括德晉會、廣東會及鉅星集團等主要澳門賭廳。

溫洲市人民檢察院批准逮捕周焯華的公布中，曾指周焯華罪行包括，發展境內人員為股東級代理和賭博代理，通過高額授信、推廣賭博業務、提供車輛接送服務和技術支持等方式和手段，組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網絡賭博活動。

周焯華涉內地開設賭場犯罪 溫洲批准逮捕，可見【下一頁】

最新報道提到，去年江蘇省、浙江省、福建省、河南省和廣東省等地區檢察院在去年起均有處理涉及澳門中介代理的案件，並在起訴書中提到「德晉會」、「廣東會」和「鉅星集團」等名字。

部分案件中，有代理人涉嫌協助中國賭客參與海外電話及網上投注（代理投注）。報道又指，至少5份起訴涉及犯罪嫌疑人帶內地居民到澳門參與博彩。

報道指出，今年9月內地檢察院披露一份江蘇省檢察院於去年12月簽署的起訴書，當中數名內地居民被指犯「開設賭場」罪，有人涉嫌通過位於菲律賓馬尼拉賭場供客戶代理投注，而該賭場被冠上德晉的品牌。報道曾向相關賭廳進行查詢，但未獲回覆。

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