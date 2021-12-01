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【大行報告】滙豐列長建為公用股首選　高通脹料推高受規管公用事業回報

股市 17:40 2021/12/01

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【大行報告】滙豐列長建為公用股首選　高通脹料推高受規管公用事業回報

全球通脹高居不下，滙豐證券指，通脹掛勾公用股料受惠於高通脹環境，其中長江基建 （01038） 可受惠於基本面改善及併購潛力，中電控股 （00002） 亦可從能源轉型中得益，給予兩股「買入」評級。

長建據報收購荷蘭垃圾發電廠，詳見【下一頁】

滙證指，大部分發達地區在能源價格及產品供求失衡下，通脹已升至十年高位，受規管公用事業在英國及澳洲等國家將會在高通脹環境下受惠，其中長建及電能實業 （00006） 約60%至75%盈利來自上述國家。

「當通脹升溫，公用股的受規管收入將會上升，而且可抵銷成本上升壓力，包括勞工及原材料成本，意味邊際利潤將會擴大。」

滙證稱，英國10月份消費物價指數（CPI）增長4.2%，明顯高於英國燃氣分銷管網2020至2024年的預測回報率1.9%，意味當政府明年調整價格因素時，受規管公用事業回報也有潛在上升的可能，因此調整長建及電能的盈利預測，以反映通脹影響。該行又指，基於長建及電能部分債務已獲對沖，因此利率上升對兩者的融資成本影響不大。

長建投資氫能私募基金HYCAP【下一頁】

滙豐在公用股中首選長建，因英國受規管業務價格調整的憂慮下降，同時擁有充裕的自由現金流，以支持股息持續增長，大型併購機會也是股價的潛在推動力，維持目標價55元。

相關文章：【大行報告】券商：中電港燈透過加電費成功轉嫁燃料上漲成本　未來資本投資勢上揚

相關文章：【加電費】中電港燈2022年加電費5.8%和7%　兩電股價微升、周息率同逾4厘

港股 目標價 大行報告 公用股 通脹 滙豐控股（00005） 中電控股（00002） 電能實業（00006）

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