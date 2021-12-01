  • 19°C
香港時間 : 20211201日 (三) 17:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國際油價】富瑞：倘全球重新開關　油價料見每桶150美元

股市 17:29 2021/12/01

分享：

富瑞指國際油價仍有空間大升，且有機會觸及每桶150美元，

國際油價大幅波動，富瑞指由於環球仍深度依賴化石燃料，國際油價仍有空間大升，且有機會觸及每桶150美元，原因是供應方面的限制很嚴重。富瑞環球股票策略主管Christopher Wood解釋，在全球真正重新開關之際，油價料將顯著走高。目前很多亞洲國家封城、中國邊境實際上仍關閉，油價已升至超過每桶80美元，倘若在一個真正完全重開邊境的世界，油價或會升至每桶150美元。

市場憧憬OPEC+停增產【下一頁】

此外，Wood認為近年外界對化石燃料的「政治攻擊」，亦導致有關投資的意願消失。即使全球去年有84%的能源需求是由化石燃料滿足，化石燃料的重要性仍然持續。

油價大升料引發通脹憂慮升溫

「對我而言，最大問題不是油價，而是疫情。在一個完全重開的世界，油價應再走高，因為沒有人投資石油，但世界仍然需要消費化石燃料。」Wood表示，基於上述原因，油價料可進一步大升，並肯定會引發通脹憂慮升溫。至於唯一可觸發油價下跌的事，便是西方國家再度封城。

Wood又預期，通脹最終將在結構上高於疫情前，繼而帶來更多波動性。不過他相信，聯儲局基本上仍會維持鴿派立場，只是言論上會較行為上表現得更為鷹派，只要市場有任何類型的風險胃納降溫，儲局很快會停止收緊貨幣政策。

在油價走高下，以美國為首的多國聯手釋放石油儲備，反觀油組與盟友（OPEC+）則拒絕加快增產步伐。國際油價近日走勢反覆，截至本港時間下午5時30分左右，布蘭特期油最多曾升2.6%，高見72.42美元；紐約期油最多曾漲4.5%，最高曾報69.13美元。

相關文章：

【釋放儲備】國際油價今年大漲約6成　傳美國游說俄羅斯進一步增產

【國際油價】路透：中國未承諾參與釋放石油儲備

商品 通脹 貨幣政策 石油 美國聯儲局

上一篇文章

【ET講股通】孫運喜：身懷六甲（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

下一篇文章

【大家樂341】大家樂夥OmniFoods 推素肉肉餅煲仔飯
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】阿里美股再低港2%　夜期跌27點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股再低港2%　夜期跌27點（不斷更新）
【恒大3333】許家印夫婦場外狠沽恒大套現近27億元　恒大尾市跌逾8%、恒大汽車插兩成
【恒大3333】許家印夫婦場外狠沽恒大套現近27億元　恒大尾市跌逾8%、恒大汽車插兩成
【港股市況】恒生指數12月開局升183點　美團、騰訊升2%領市（不斷更新）
【港股市況】恒生指數12月開局升183點　美團、騰訊升2%領市（不斷更新）
【何鴻燊遺產】長房何超賢及二房何超瓊爭議遺產管理人事宜　庭上披露何鴻燊未立遺囑
【何鴻燊遺產】長房何超賢及二房何超瓊爭議遺產管理人事宜　庭上披露何鴻燊未立遺囑
【周焯華受查】太陽城關閉貴賓廳　賭客疑未能取款　集團再停牌、濠賭股挫永利插近9%
【周焯華受查】太陽城關閉貴賓廳　賭客疑未能取款　集團再停牌、濠賭股挫永利插近9%
【美股期貨】道指期貨升148點　納指期貨升1.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升148點　納指期貨升1.3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款