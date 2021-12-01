【國際油價】富瑞：倘全球重新開關　油價料見每桶150美元

▲ 富瑞指國際油價仍有空間大升，且有機會觸及每桶150美元，

國際油價大幅波動，富瑞指由於環球仍深度依賴化石燃料，國際油價仍有空間大升，且有機會觸及每桶150美元，原因是供應方面的限制很嚴重。富瑞環球股票策略主管Christopher Wood解釋，在全球真正重新開關之際，油價料將顯著走高。目前很多亞洲國家封城、中國邊境實際上仍關閉，油價已升至超過每桶80美元，倘若在一個真正完全重開邊境的世界，油價或會升至每桶150美元。

此外，Wood認為近年外界對化石燃料的「政治攻擊」，亦導致有關投資的意願消失。即使全球去年有84%的能源需求是由化石燃料滿足，化石燃料的重要性仍然持續。

油價大升料引發通脹憂慮升溫

「對我而言，最大問題不是油價，而是疫情。在一個完全重開的世界，油價應再走高，因為沒有人投資石油，但世界仍然需要消費化石燃料。」Wood表示，基於上述原因，油價料可進一步大升，並肯定會引發通脹憂慮升溫。至於唯一可觸發油價下跌的事，便是西方國家再度封城。

Wood又預期，通脹最終將在結構上高於疫情前，繼而帶來更多波動性。不過他相信，聯儲局基本上仍會維持鴿派立場，只是言論上會較行為上表現得更為鷹派，只要市場有任何類型的風險胃納降溫，儲局很快會停止收緊貨幣政策。

在油價走高下，以美國為首的多國聯手釋放石油儲備，反觀油組與盟友（OPEC+）則拒絕加快增產步伐。國際油價近日走勢反覆，截至本港時間下午5時30分左右，布蘭特期油最多曾升2.6%，高見72.42美元；紐約期油最多曾漲4.5%，最高曾報69.13美元。

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