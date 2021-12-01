【大家樂341】大家樂夥OmniFoods 推素肉肉餅煲仔飯

大家樂 （00341） 繼推出「焗素豬扒飯」後，再推出新純素產品。大家樂宣布首度夥拍OmniFoods推出純素「OmniPork新豬肉肉餅煲仔飯」。大家樂行政總裁（香港）梁可婷表示素肉價格較高，該產品成本較普通煲仔飯高雙位數，由於希望開拓新客源，未會完全轉嫁予消費者，定價僅高2至3元。新豬肉肉餅煲仔飯現售約52元，為冬季期間限定。

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梁可婷表示， 新豬肉肉餅煲仔飯推出約一星期反應良好，而在自家App預訂可平4元，約15%來自預訂，且預訂反應一直上升，該產品現佔煲仔飯系列銷售約10%。

梁可婷指，新豬肉肉餅煲仔飯用了半年至9個月時間研發，除了要尋求合適的純肉，也要調配紅米及白米比例及做到有「飯焦」。她又指，是次與OmniFoods合作，因其有長的研發歷史、產品質素高，品牌亦有知名度。

大家樂未來希望為其他明星產品推出「純素版」，對上一次推出「焗素豬扒飯」為7月。梁可婷透露，現時「焗素豬扒飯」佔焗飯系列銷售約20%，成本亦較普通焗豬高雙位數。

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記者：袁諾曦