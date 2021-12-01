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【2022展望】張憶東：恒指反覆確認底部後　或展開跨年度反彈（附3大投資方向）

股市 17:56 2021/12/01

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面對變種病毒Omicron疫情侵襲，有「冠軍分析師」之稱的興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，港股已按照糟糕的預期進行反應，Omicron短期引發全球新一輪封鎖，讓海外經濟蒙上陰影、股市大跌。一旦數周之後Omicron衝擊低於預期，或「通關」仍有希望，那港股將迎來反彈。

三大投資方向：

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＊恒生銀行特約：2022年投資展望　解讀內地監管政策走向（立即收看）＊

展望後市，張憶東表示，港股對美國政策收緊、美國股市調整的擔憂可能已經充分反應。中國相關產業政策變化對於港股的衝擊有望鈍化：1）互聯網監管政策導向將從「防止資本無序擴張」逐步轉向「在規範中發展」，政策的影響在底部區域將開始分化，包括盈利前景、價值判斷等；2）房地產政策風險有所緩和，政策邊際改善的跡象越發明顯，有利於內房股和內銀股中的「不死鳥」價值重估；3）職業教育、電子煙等產業政策明朗化。

摩根資管：Omicron對經濟復甦影響短暫，【下一頁】

他說，恒指在反覆確認底部之後，有望展開跨年度的反彈行情。截至11月底，恒指PB為0.97倍，國指PB為0.92倍，分別位於2014年以來的1%和8%分位數水平。他建議：「懷著憐憫的心布局長期邏輯靠譜的優質資產，等待政策春風。」

相關文章：【2022展望】交銀洪灝：港股明年跑贏環球機會大

【2022展望】瑞銀：監管政策非內地獨有

編輯：區嘉俊

港股 張憶東
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