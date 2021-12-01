【2022展望】張憶東：恒指反覆確認底部後　或展開跨年度反彈（附3大投資方向）

面對變種病毒Omicron疫情侵襲，有「冠軍分析師」之稱的興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，港股已按照糟糕的預期進行反應，Omicron短期引發全球新一輪封鎖，讓海外經濟蒙上陰影、股市大跌。一旦數周之後Omicron衝擊低於預期，或「通關」仍有希望，那港股將迎來反彈。

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展望後市，張憶東表示，港股對美國政策收緊、美國股市調整的擔憂可能已經充分反應。中國相關產業政策變化對於港股的衝擊有望鈍化： 1）互聯網監管政策導向將從「防止資本無序擴張」逐步轉向「在規範中發展」，政策的影響在底部區域將開始分化，包括盈利前景、價值判斷等； 2）房地產政策風險有所緩和，政策邊際改善的跡象越發明顯，有利於內房股和內銀股中的「不死鳥」價值重估； 3）職業教育、電子煙等產業政策明朗化。

摩根資管：Omicron對經濟復甦影響短暫，【下一頁】

他說，恒指在反覆確認底部之後，有望展開跨年度的反彈行情。截至11月底，恒指PB為0.97倍，國指PB為0.92倍，分別位於2014年以來的1%和8%分位數水平。他建議：「懷著憐憫的心布局長期邏輯靠譜的優質資產，等待政策春風。」

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編輯：區嘉俊