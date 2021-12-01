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【聖誕禮物】微軟再推「聖誕醜毛衣」！　以經典遊戲「踩地雷」作主題（多圖）

科技 18:00 2021/12/01

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微軟去年曾推出以旗下程式小畫家為主題的「聖誕醜毛衣」後，引起搶購潮。公司今年亦繼續推出相同產品，但今次就以Windows經典小遊戲「踩地雷」為主題，產品推出不久，部分尺碼已經售罄。

微軟去年曾推出以旗下程式小畫家為主題的「聖誕醜毛衣」後，引起搶購潮。公司今年亦繼續推出相同產品，但今次就以Windows經典小遊戲「踩地雷」為主題，產品推出不久，部分尺碼已經售罄。

【2021聖誕節】果迷聖誕禮物提案 最平749元起跳是甚麼？

這件「聖誕醜毛衣」印有整個「踩地雷」的介面，而整個關卡形狀像聖誕樹，還將按鈕、炸彈布置成雪花般。至於整件毛衣的設計是走Windows舊款介面風，當中有經典的波浪型Windows懷舊標誌，右上角還設計最小化窗口或退出遊戲，並在秒數和剩餘炸彈欄上寫上「1990」和「2021」這兩個數字，而1990年就是微軟「踩地雷」推出的年份。

今年是微軟第二年推出以Windows為主題的醜毛衣，而公司去年曾推出3款醜毛衣，分別以小畫家、Windows XP及Windows 95 為主題，當時售價為69.99美元（約546港元），而今年售價為74.99美元（約585港元）。

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記者：廖淑瑩

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