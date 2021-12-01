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【電動車】理想蔚來小鵬11月交付量齊破萬、哪家增長跑出？　理想盤前升6%、蔚來小鵬升4%

新經濟追蹤 17:44 2021/12/01

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理想、蔚來11月交付量分別13485和10878輛　均按年升逾1倍

中資電動車企業陸續宣布11月車輛交付結果，小鵬汽車 （09868） 理想汽車 （02015） 、蔚來（美：NIO）率先公布11月的銷售情況。小鵬汽車11月交付量數目、按年增長，為3家電動車中概股最佳，11月交付15,613輛電動車，按年增長2.7倍。

總結首11個月，小鵬汽車交付82,155輛電動車，按年增2.85倍，年內交易量超越蔚來。小鵬旗下3款車款，P7月內交付按年增1.87倍至7839輛，7月更新的G3i車款交付5546輛，而9月起交車的P5月內交付2154輛。

理想汽車今年11月交付13,485輛理想ONE，按年增長1.9倍，前11個月，理想ONE的總交付輛達76,404輛。

蔚來汽車今年11月合共交付10,878輛車，按年增長1.1倍。首11個月，蔚來合共交付80,940輛，按年增長120.4%。

小鵬蔚來理想美股盤前齊造好

銷售數據出爐後，3大電動車在美股盤前表現理想。

小鵬汽車（美：XPEV）最新升4%，暫報57.39美元。

理想汽車（美：LI）美股盤前最高見38.03美元，現升5.9%，報37.53美元。

蔚來汽車美股盤前高見41.21美元，現升4%，報40.71美元。

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港股 美股 理想汽車—W（02015） 銷售 汽車 電動車 蔚來（美：NIO）

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