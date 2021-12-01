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友邦1299股價陰氣很重？短綫走勢不樂觀

股市 17:45 2021/12/01

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重磅金融股友邦 （01299） 股價走勢轉轉弱，有散戶投資者問現價能否吼位買入友邦。獨立股評人唐牛形容，友邦股價「陰氣」很重，為你分析買賣策略。

 

*重溫《ET開市直擊》足本版：港股跌夠未 撈貨定係搵位走【按此速睇－附Time code】*

欄名 : 3分鐘睇股

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