【虛擬銀行】虛銀推無上限薦友回贈　推薦3人即賺千元回贈、滿5人賺足3000元

▲ 【虛擬銀行】ZA Bank 推無上限薦友回贈 推薦3人即賺千元回贈、滿5人賺足3000元

低息環境下難維持高息吸引，虛擬銀行「落重本」轉以薦友回贈落力吸客。眾安銀行（ZA Bank）推出全新、無上限現金回贈的推薦好友計劃，即日起至只要現有客戶成功介紹1位親友開戶及消費一次，即可賺100元。眾安銀行表示，成功推薦的人數愈多愈著數，推薦夠5個總額可賺3,000元。

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即日起至明年1月4日，眾安銀行現有客戶凡成功邀請親友以專屬的邀請碼開戶，並在開戶後14日內以ZA Card消費一次，推薦人即可獲得100元現金獎賞，被推薦人亦可獲120元現金獎賞。

當推薦的親友人數累積到3個，推薦人可額外賺取700元回贈；當成功推薦5個親友，再享額外1,800元回贈，現金回贈總額分別達到1,000元及3,000元。

由於現金回贈並不設上限，享有2次額外回贈獎賞後，每成功推薦1名親友的回贈將會按每位100元計。

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