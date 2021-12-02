【樓市熱話】憂凶宅賣不出 直播「24小時試睡凶宅」 終以157萬成交

很多人對凶宅避之則吉，近日在內地江蘇有一間凶宅，建築面積為82.58平方米（約888呎），裡面有2間睡房、一個客廳、 一個飯廳、一個廚房和露台，起拍價為120萬元人民幣（下同，約147萬港元），保證金24萬元（約29.4萬港元），增價幅度6,000元（約7,341港元）。由於屋主生前賭博欠下債務，最終在屋內燒炭自殺。據了解，屋子是由屋主的妻子和孩子繼承，他們目前仍在居住在內，但因為債主向法院起訴，要求繼承人償還所有債務，最終把屋子拍賣。

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為了證明「凶宅不兇」，當地法院邀請了一名「凶宅試睡員」在上月9日進行「24小時試睡直播」，直播期間展示屋內情況、生活體驗，和回答觀眾的提問，以證明單位沒有任何問題，最終吸引了近5.2萬次觀看，可是沒有人出價。

在上月28日進行第2次拍賣，起拍價為96萬元人民幣（下同，約118萬港元），保證金19萬元（約23萬港元），加價幅度為5,000元人民幣（約6,118港元），最終以128.5萬元人民幣（約157萬港元）成交。

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責任編輯：陳頌潔