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【室內裝修】小倆口花42萬裝修290呎單位 日系格調極柔和 滲光效果做出懸浮感 減低全屋壓迫感

理財智慧 18:26 2021/12/01

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相信能在香港上車經已十分不容易，若然能購得一單位當然要好好裝修一番。是次要介紹的單位位於九龍灣的德寶花園，面積為290呎，屬二手私人單位，其居住了2人，而全屋的裝修費為約42萬，設計連裝修用了3.5個月，全屋的風格以日系簡約風為主。

此單位的原則間隔較長，有一房、一廳、一廚及一廁，業主在購買單位後決定全新設計裝修，要求單位要有足夠的收納空間及全屋以簡約的日系風為主，希望以暖色系配搭白色，營造出溫暖簡單的感覺。

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為了增加儲物空間，設計師在大廳玄關位置造了一組上排吊櫃連接2組高櫃，以盡用玄關的每一吋空間，使大廳的收納空間大增，同時為了避免客廳有太多高櫃使空間太局促，設計師在門口的落地儲物櫃櫃底造了滲光效果，希望造出懸浮感，以增加空間感。

在裝修設計上，全屋地板也選用了偏灰色的木紋磚，而單位中的所有傢俬基本上也是以淺木紋色及白色為主，以營造出簡約、日系的感覺。在客廳上，戶主擺放了一淺木紋配白色的電視矮櫃及一工作書桌， 以方便戶主擺放電視、雜物及工作，而在窗台上，設計師也造了一排白色抽屜式儲物櫃，以盡用窗台空間。

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而單位的主人房選用了一木紋色趟門以節省空間，房間造了一淺木紋配白色的地台床連地櫃，而窗台也造了一排白色抽屜式儲物，方便戶主收納。另外，設計師也在床頭、床邊及地櫃底造了滲光效果，使房間色調不會過於單調，同時也增加了溫暖感覺。

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設計師在廁所用了啞面的米白色瓷磚，以營造簡潔的感覺，另也造了一鏡櫃連洗手台儲物櫃，以增加廁所的收納空間，同時也造了一浴屏，設計出乾濕分離的效果；而戶主在廚房則做了一個L型木紋色配白色的上下排廚櫃，以方便戶主擺放食品及在做飯時有更多靈活走動的空間。

費用：

清拆及雜項工程 $4.4,000
電力工程 $50,000
水喉工程 $26,000
油漆工程 $40,000
泥水工程 $67,000
木器及家具 $146,000
換鋁窗工程 $47000

合共：＄420，000

*資料及圖片由Skyzone Interior Design 美居室內設計提供

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責任編輯：關海儀

 

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