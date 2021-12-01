買高息股收息 一注資金點樣揀？香港電訊6823 vs GX恒生高股息率3110 vs 領展823 股市 16:50 2021/12/01 分享： 港股市況波動，投資者轉投穩陣高息股。有觀眾留言提問，香港電訊 （06823） 及GX恒生高股息率 （03110） 會否好過領展 （00823） ？獨立股評人唐牛這樣揀。 *重溫《ET開市直擊》足本版：港股跌夠未 撈貨定係搵位走？【按此速睇 - 附Time code】* 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 友邦1299股價陰氣很重？短綫走勢不樂觀 今日 友邦1299股價陰氣很重？短綫走勢不樂觀 港股估值跌到殘 現價撈貨風險搏得過？ 今日 港股估值跌到殘 現價撈貨風險搏得過？ 周焯華被捕旗下太陽城貴賓廳賭場全線關閉 澳門賭業股前景點睇 今日 周焯華被捕旗下太陽城貴賓廳賭場全線關閉 澳門賭業股前景點睇 「疫情」+「收水」夾擊美股 買賣策略怎調整？ 今日 「疫情」+「收水」夾擊美股 買賣策略怎調整？ Omicron來襲疫苗股點揀？復星醫藥2196vs藥明生物2269 2021/11/30 Omicron來襲疫苗股點揀？復星醫藥2196vs藥明生物2269 香港 電訊 領展 港股 撈貨