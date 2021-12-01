【大行點睇】香港科技探索發盈警仍獲大和力撑　料其股價12個月內將跑贏大市

大和發表研究報告指，香港科技探索(01137)日前發盈警，預料首九個月盈利將按年跌78.5%，並估計全年盈利及經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利將會錄得顯著下降，主要由於一次性大型推廣活動及去年同期錄得政府補貼所致。



該行認為，香港科技探索發盈警，意味著全年調整後EBITDA表現最終可能遜於管理層早前30%增長指引，建議投資者等待更好的入市機會，但該行預計其股價在12個月內仍將跑贏大市，將評級由「買入」下調至「跑贏大市」。

大和將香港科技探索2021至2023年每股核心盈利預測下調23%至57%，以反映到營銷成本高於預期及和 GMV增長低於預期，目標價相應由14元下調至11元。

【大行報告】 美團上季盈轉虧 有大行指股價短期波動創造入市時機

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

【溫股知新】底部勿亂估 留意醫療股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機