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【大行點睇】香港科技探索發盈警仍獲大和力撑　料其股價12個月內將跑贏大市

股樓投資 18:05 2021/12/01

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大和發表研究報告指，香港科技探索(01137)日前發盈警，預料首九個月盈利將按年跌78.5%，並估計全年盈利及經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利將會錄得顯著下降，主要由於一次性大型推廣活動及去年同期錄得政府補貼所致。

該行認為，香港科技探索發盈警，意味著全年調整後EBITDA表現最終可能遜於管理層早前30%增長指引，建議投資者等待更好的入市機會，但該行預計其股價在12個月內仍將跑贏大市，將評級由「買入」下調至「跑贏大市」。

大和將香港科技探索2021至2023年每股核心盈利預測下調23%至57%，以反映到營銷成本高於預期及和 GMV增長低於預期，目標價相應由14元下調至11元。

 

【大行報告】 美團上季盈轉虧  有大行指股價短期波動創造入市時機

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【溫股知新】底部勿亂估 留意醫療股

 

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

香港科技探索（01137） 港股

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