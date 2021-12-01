【異動股】遭副主席減持　中國東方教育急跌逾12%

中國東方教育(00667) 公布，由公司副主席兼執行董事肖國慶全資擁有的肖國慶教育，已聘請法國巴黎證券(亞洲)配售3,300萬股股份，佔公司已發行股本約1.52%，價格為每股股份7.16元，較上日(11月30日)收市價8.14元折讓12.04%，涉套現2.36億元。完成後，肖國慶教育於公司的持股量，由21.66%降至20.14%。

中國東方教育今日股價急跌12%，部分教育股亦出現急跌，宇華教育（06169）跌逾11%。

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