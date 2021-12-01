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【異動股】遭副主席減持　中國東方教育急跌逾12%

股樓投資 17:55 2021/12/01

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中國東方教育(00667)  公布，由公司副主席兼執行董事肖國慶全資擁有的肖國慶教育，已聘請法國巴黎證券(亞洲)配售3,300萬股股份，佔公司已發行股本約1.52%，價格為每股股份7.16元，較上日(11月30日)收市價8.14元折讓12.04%，涉套現2.36億元。完成後，肖國慶教育於公司的持股量，由21.66%降至20.14%。

中國東方教育今日股價急跌12%，部分教育股亦出現急跌，宇華教育（06169）跌逾11%。

 

 

【大行報告】 美團上季盈轉虧  有大行指股價短期波動創造入市時機

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【溫股知新】底部勿亂估 留意醫療股

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

中國東方教育（00667） 港股

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