【樓市熱話】 港女欲賣樓予舊同學 價錢談不攏關係破裂 雙方反目瞬間變仇人

不少人也指千萬不要與朋友及親戚有金錢上的往來，不然最後分分鐘連親戚朋友也做不成。近日有網民於網上討論區發文指，自己的朋友與其同學因看樓的事引發了衝突，最後使雙方連朋友也造不成。

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樓主指，自己的朋友有一單位打算出售，其因得悉一位同學也在選樓，於是便相約一起到其單位看樓，一開始看樓時，那同學表示有興趣，但指價錢太貴要再考慮便沒有了下文，樓主朋友認為那朋友無心購買，於是便相約他人看樓，然而這時候其朋友回覆樓主朋友指，若她願意以出價低2成的價錢放售便買，樓主朋友當然不願意，於是其朋友便開始數落她單位的不是，最後兩位連朋友也做不成。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「本來便不應該與熟人或親戚有金錢上的往來。」，「熟人最多能在同等價錢下優先賣給他。」，也有人指，「現時真的是好人難做。」。

另有網民指，「講錢便傷感情，若涉及大金額，只有家人才會無條件的幫助你，對你好，其他人一但過千，便十分小氣。」。

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責任編輯：關海儀