  • 18°C
香港時間 : 20211201日 (三) 19:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】 打工仔升做管理層 凡事親力親為不懂放手 感到力有不逮壓力極大

理財智慧 18:29 2021/12/01

分享：

近日有網民於網上討論區發文指，自己自從升上管理層後便感到壓力非常大，雖然老闆對自己期望很高，但自己因不懂得如何分派工作給下屬，而感到力有不逮，但相反平日不負責任，喜歡把自己工作推給別人的同事卻在這職位上做得很不錯，自己因而感到有挫敗感。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【職場熱話】街市兼職未返過一日工 辭職竟要賠7天工錢 質疑是否合理？ 下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「叫下屬工作是應該的，若間中能和他們一起工作能增加團隊士氣。」，「你人工高，有壓力也是應該的。」，也有人指，「即使我只是初級職位壓力也是非常大，工作量很多。」。

另有網民指，「你要學懂放手，重要工作項目自己跟，但不太重要的則可以放手給下屬做。」。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：關海儀


 

職涯規劃 全職 網上討論區 香港

上一篇文章

【職場熱話】 28歲紮鐵工月入6萬 因工傷被逼轉行 自知學歷體能不足感前路茫茫

下一篇文章

【樓市熱話】 港女欲賣樓予舊同學 價錢談不攏關係破裂 雙方反目瞬間變仇人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【好老闆邊度搵】星之子陳易希對員工有幾好? 享180度海景辦公室+公司出錢去外國旅行 想加入團隊機會來了
【好老闆邊度搵】星之子陳易希對員工有幾好? 享180度海景辦公室+公司出錢去外國旅行 想加入團隊機會來了
【樓市熱話】 網選本港「最好行」商場 又一城海港城太古城通通榜上有名
【樓市熱話】 網選本港「最好行」商場 又一城海港城太古城通通榜上有名
【元宇宙】虛擬遊艇以65萬美元出售　為Sandbox中最昂貴的NFT資產
【元宇宙】虛擬遊艇以65萬美元出售　為Sandbox中最昂貴的NFT資產
【電視頻譜】六電視台明日起轉用新頻率廣播 自設天線住戶需要重新搜台
【電視頻譜】六電視台明日起轉用新頻率廣播 自設天線住戶需要重新搜台
【有相睇】近地鐵站連靚裝　放盤兩月無客要　終累劈逾170萬才易手　
【有相睇】近地鐵站連靚裝　放盤兩月無客要　終累劈逾170萬才易手　
【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得
【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款