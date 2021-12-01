【職場熱話】 打工仔升做管理層 凡事親力親為不懂放手 感到力有不逮壓力極大

近日有網民於網上討論區發文指，自己自從升上管理層後便感到壓力非常大，雖然老闆對自己期望很高，但自己因不懂得如何分派工作給下屬，而感到力有不逮，但相反平日不負責任，喜歡把自己工作推給別人的同事卻在這職位上做得很不錯，自己因而感到有挫敗感。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【職場熱話】街市兼職未返過一日工 辭職竟要賠7天工錢 質疑是否合理？ 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「叫下屬工作是應該的，若間中能和他們一起工作能增加團隊士氣。」，「你人工高，有壓力也是應該的。」，也有人指，「即使我只是初級職位壓力也是非常大，工作量很多。」。

另有網民指，「你要學懂放手，重要工作項目自己跟，但不太重要的則可以放手給下屬做。」。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀



