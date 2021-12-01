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【職場熱話】 28歲紮鐵工月入6萬 因工傷被逼轉行 自知學歷體能不足感前路茫茫

理財智慧 18:30 2021/12/01

分享：

不知道大家在甚麼情況下會考慮轉行呢？ 近日有網民於網上討論區發文指，自己本從事紮鐵工作，月薪一直也挺可觀的，但他自一次工傷後，便不能夠再做回紮鐵，只能做一些較休閒的工作，而由於他學歷不高，體力也大不如前，因此他向網民詢問自己還能有甚麼出路。

樓主經歷：

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【樓市熱話】夫婦望買第二層樓  目標400萬下 太太首置可避稅  惟月入3萬難過壓測 下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「 工程文員或是保健員也是不錯的選擇。」，「可以考慮進修，先讀一個高級文憑。」，也有人指，「若轉行人工可能不及你現時的3分1，你要考慮清楚。」。

最後樓主也有在討論區回應指，「自己其實因工傷也得到了數百萬的賠償，有想過創業，但又害怕自己的能力不足，不夠聰明。」。

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責任編輯：關海儀

 

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