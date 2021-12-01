【醫美股】完美醫療：積極全球擴張策略　未來可能移到A股上市  

▲ 完美醫療主席、行政總裁兼執董歐陽江表示，希望可以將整體業務移到A股上市。

完美醫療 （01830） 主席、行政總裁兼執董歐陽江表示，若然未來公司在國內的營業額大到某個規模時，希望可以將整體業務移到A股上市，惟目前公司估值仍不足A股上市要求，相關計劃仍研究中，不排除有這個可能性。

預料通關後國內客對來港醫美需求會增加，故完美醫療早前分別於中環、尖沙咀及沙田開設粵港澳大灣區內最新的「醫療美容+醫療健康」服務中心，歐陽江形容，希望通關後「飲到頭啖湯」，該等服務中心由其開業日起首30個營業日的銷售合同表現為1418.6萬元。

歐陽江表示，大灣區發展空間潛大，有7000萬人口，公司只需取得區內10%高檔客人，已可相等於整個香港總人口。未來會採取全球擴張策略，主力於香港丶大灣區丶澳洲和新加坡開分店，又認為三年內澳洲營業額可以追平香港，原因是當地市場競爭細，疫情後外國人對醫美觀念有所改變，更加活在當下，有「先買後付」觀念，對醫美推動力很大，雖然外國人消費能力較華人低，但勝在人口數量龐大。

消費券對公司實質幫助不大

對於消費券帶旺市道作用，歐陽江表示，消費券有助帶動消費氣氛，正面帶動消費，惟公司屬於高檔品牌，實質幫助不大。

歐陽江表示，每個客人的潛力為40年，希望在25歲至65歲期間照顧他們，「一個客人價值相等於400萬」。

首席財務總監蘇顯龍表示，香港區上半年營業額增長約91%，已超越疫情前水平，主要由於公司積極擴張和人均消費有所上升所致，以早前銅鑼灣第一間一站式試點，包括醫美加醫療服務為例，對比只做醫美業務，60日期間客人數量上升23.1%，預料未來每間香港分店可達6000萬元，未來2至3年為公司收成期。

對於公司末來會否有收購計劃，歐陽江指，醫美行業估值上半年被炒高，股價較貴和不合理，公司希望收購低估值而又有増長潛力公司，能夠優化其業務，目前仍物色當中，末來3年主要計入內生性増長為主。

歐陽江表示，今年目標開20間店，上半年開了14間店，下半年會在全球多開2間，其中有2間位於香港朗豪坊，將於明年1月開幕。目標之後3年內每個財年可多開15至16間，平均分佈香港丶內地及海外。

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