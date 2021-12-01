【工展會2021】工展會下周六舉行　線上及線下逾400項購物優惠低至1折

▲ 香港中華廠商聯合會（廠商會）會長史立德表示，今年在市中心以外舉行了兩場實體展覽，市民反應熱烈，並稱，為舉辦工展會打下強心針。（馬意文攝）

工展會在去年由於疫情關係，暫停了實體展覽，並改以線上進行。今年即將以「線上+線下」形式舉行。香港中華廠商聯合會（廠商會）會長史立德表示，今年在市中心以外舉行了兩場實體展覽，市民反應熱烈，並稱，為舉辦工展會打下強心針。

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第55屆工展會將於2021年12月11日至2022年1月3日，在銅鑼灣維多利亞公園舉行。是次以實體和網上形式舉行，場內將設有830個攤位，分布於9個主題展區，包括食品飲料、廚具及家電、美容及保健產品等。線上及線下有逾400項「破抵價」購物優惠，例如低至1折的產品。

展會期間，設有多項優惠，送出總值逾400萬元禮品。當中包括「55」字有關的「幸運55齊齊賞」。只要首1555名網上登記的市民，符合以下其中一個條件，包括：1）今年55歲、2）生日為5月5日、3）身份證號碼有兩個相連5字，即可獲贈255元禮品福袋等。

除了網上工展會外，大會將於展會期間推出「工展會App」，提供展會資訊、購物優惠和抽獎活動。首3萬名登記為會員者，可免費入場。

第55屆工展會詳情

日期 實體展：2021年12月11日至2022年1月3日

網上工展會：2021年12月11日至2022年1月10日 地點 銅鑼灣維多利亞公園 開放時間 上午11時至晚上9時 最後一天開放時間為上午11時至晚上8時 門券價格 8元（已接種兩劑新冠疫苗人士，可於每天下午6時後免費入場）



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記者：馬意文