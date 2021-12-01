【新冠疫苗】希臘強制60歲或以上打針 唔打每月罰880元

各國面對Omicron變種威脅，紛紛收緊防疫限制以及谷針。希臘宣布下月中起，強制60歲或以上人士接種新冠疫苗，違令者每月罰款100歐元（約880港元）。

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希臘有1,100萬人、即63%人口完成接種新冠疫苗，而該國有17%、即超過52萬60歲或以上人士仍未接種疫苗。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）宣布措施將於明年1月16日生效，希臘所有60歲或以上民眾必須最少接種一劑新冠疫苗，成為首個強制特定年齡群組接種疫苗的歐盟國。

如民眾未能遵守上述規定，政府每月會向其罰款100歐元，並直接從稅單徵收罰款。而政府會將收取的罰款，用於公營醫療系統撥款。

這項新措施仍有待希臘國會表決，但米佐塔基斯指國會料會通過。

米佐塔基斯表示與其說新措施是懲罰，他認為這是民眾應為健康付出的代價。他指不少已打針民眾，因其他人不願打針導致醫療系統負擔大增，遭剝奪醫療服務權利。

因此他認為強制接種，對於已打針民眾來説會更公道。

據悉，希臘人平均退休金為每月730歐元（約6,450港元）。希臘主要反對黨激進左翼聯盟（Syriza）則批評，政府的新措施涉及懲罰民眾和濫收罰款。

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除了希臘之外，奧地利上月較早前表示會強制所有成年國民，在明年2月1日前接種新冠疫苗。如有民眾拒絕接種，最高會被罰款3,600歐元（約3.2萬港元）。

德國《明鏡》周刊（Der Spiegel）報道，候任德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）也支持強制接種疫苗。據悉，他支持明年2月強制大部分民眾接種疫苗，並在聯邦政府與各州召開的危機會議上，曾表達出支持立法強制接種的傾向。

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責任編輯：鄭錦玲