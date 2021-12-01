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【綠色存款】中銀：首11個月企業綠色定存金額升1.5倍　加推跨幣綠色定存

Hot Talk 16:19 2021/12/01

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【綠色存款】中銀：首11個月企業綠色定存金額升1.5倍　加推跨幣綠色定存

中銀香港 （02388） 宣布，推出跨幣綠色定期存款計劃，企業客戶經指定貨幣兌換成人民幣，並開立綠色定存計劃，可享兌換及定存優惠，完成兌換後可獲得電子綠色存款憑證。

*專訪前聯合國氣候官員范坤明　話你知ESG如何協助解決氣候危機？*【按此速睇】*

企業客戶只需透過「iGTB NET」企業網上銀行，以美元、港元、英鎊、歐元、澳元或紐元等指定貨幣，兌換成人民幣並開立綠色定存，即可享兌換及定期存款優惠。計劃存款期為1個月或3個月，最低存款額為1萬元人民幣，資金主要用於支援綠色建築、可再生
能源、污染防治等項目。

中銀香港交易銀行部副總經理何永賢表示，截至今年11月，經中銀開立的企業綠色定存筆數及金額，分別按年升超過3倍及1.5倍。他續指，未來將會推出創新綠色金融產品及服務，滿足客戶落實低碳轉型的金融需求。

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