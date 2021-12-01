【Omicron變種】英力谷所有成年人打第3針 出銀彈及軍隊幫手

英國的新冠肺炎變種病毒Omicron（首先南非發現）感染個案增加，當局隨即加快為所有成年民眾接種新冠疫苗第3針。英國首相約翰遜目標在明年1月底前，為所有成年民眾打加強劑，打算再次尋求軍隊協助，並向醫生提供額外現金獎勵。

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首相約翰遜（Boris Johnson）周二（11日30日）承諾，在明年1月底前，為所有成年民眾提供新冠疫苗第3針，已完成接種第2針疫苗3個月後的民眾，可以預約接種疫苗加強劑。

約翰遜稱，英格蘭民眾可在1,500個社區藥房接種疫苗加強劑、當局亦會在各地的醫院開設額外疫苗接種中心，同時設立臨時疫苗中心，形容臨時疫苗接種中心將多得像聖誕樹般無處不在。

約翰遜亦指，當局會再次動員最少400名軍人，協助國民保健服務（NHS）醫護人員，同時亦正招攬逾1萬名義工。 他強調，政府將「傾盡全力」，在兩個月之內讓所有人打第3針。

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為應對民眾接種第3針需求，約翰遜提高普通科醫生獎勵，他們每為民眾打加強劑，將獲15英鎊獎金（約156港元）、星期日或公眾假期工作更可獲額外5英鎊「加班費」，合共20英鎊（208港元）獎金。

此外，若社區醫生上門為難以離開家居的高危族群接種第3針，更可再獲30英鎊（311港元）獎金。約翰遜稱，英國目標每日為50萬民眾接種加強劑。

當地媒體報道，當局本月1日起開始提高社區醫生獎勵，為民眾打疫苗的獎勵由12.58英鎊（131港元）提高至15英鎊。

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責任編輯：郭麗明