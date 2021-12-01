【Omicron變種病毒】債市波動加劇　美國上月高息債跌幅逾一年最多

新冠變種病毒Omicron令疫情再添變數，消息曾拖累環球股市急跌，債市亦受牽連。美國高息債11月跌幅創逾一年最多，是2020年9月以來表現最差月份。Omicron變種病毒亦加劇債市波動，美國聯儲局鮑威爾周一發表鷹派言論，資金再泊入美債避險。

鮑威爾指宜提早完成收水 放棄通脹短暫論【下一頁】

根據洲際交易所數據服務（ICE Data Services） 資料，受累債價急跌，高息債指數上月跌逾1%，這是該指數今年第二個月錄得負數總回報，並且是自去年 9 月以來的最差表現。拋售主要來自上周五，多國政府因憂慮 Omicron變種病毒急於重新實施限制以試圖阻止感染的蔓延，當中休閒行業受的打擊最大，另外航空企業債券也受到影響。上月CCC評級和較低評級公司的債券回報率為負 1.4%。

高息債市場上周走資3月中以來最多

另外，根據基金研究公司EPFR Global數據，上周高息債市場走資28億美元，是3月中以來，最大單周淨流出。雖然拋售潮出現，但垃圾債券收益率仍與一年前同期水平持平，這表明許多借款人的借貸成本將保持在歷史低位附近。

加息預期改變

另一邊廂，美國聯儲局鮑威爾周一表示，Omicron變種病毒為就業和經濟活動帶來重大下行風險，並增加了通脹前景的不確定性。分析普遍認為，鮑威爾的言論是為加息鋪路。

美國10年期國債息率已從上月底的超過1.65厘水平，降至目前的1.483厘。

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