【日本皇室】愛子公主20歲生日 周末舉辦成年禮

日本愛子公主周三（1日）迎來20歲生日，正式成年。為顧及其學業，愛子公主的成年禮將延至周末舉行。愛子公主在感想中感謝日本天皇夫婦悉心栽培，亦向關心她成長的日本國民表示感謝。愛子公主指要在未來磨練自己，成為一個有用的人。

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愛子公主是日本仁德天皇及雅子皇后唯一的孩子，她在周三正式成年。為兼顧學業，愛子的成年禮將延至下周日（5日）舉行，而傳統舉行成年新聞發佈會亦延至明年3月中旬，屆時將為大學放春季假期期間。

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愛子透過日本宮內廳發表聲明，指未來將認真對待每一件公務，竭盡所能協助父母履行公務。愛子表示，要在未來磨煉自己，一步一步成長為一個能為他人服務的人。

愛子又在聲明感謝父母﹑德仁天皇夫婦的悉心栽培，指2人任何時候會向自己提供援助。她回顧之前的際遇，稱全體日本民眾關心自己成長，對此深表感謝。

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愛子在聲明最後談及疫情，指得知許多人染疫身亡後感到痛心，希望所有人能盡快過上平靜而充滿活力的生活。她亦期待能與大眾會面及交談的日子早日來臨。

愛子生日正日會接受身邊的宮殿人員祝福，並會和父母天皇夫婦共進晚餐慶祝。在下周日的成年禮中，她將身穿正裝頭戴皇冠，向父母天皇夫婦及祖父母上皇夫婦致以問候。日本媒體預料，愛子公主預計明年元旦時，在皇宮宮殿舉行的新年祝賀儀式上履行成年後首個公務。

據悉，愛子現時為學習院大學的二年級學生，就讀文學院日語日本文學系。她還修讀英語、西班牙語、日本歷史和傳統藝術課程，疫情期間大學一直採用網上授課形式，愛子會就功課和天皇夫婦交流意見。現時日本皇室唯一未成年成員是現年15歲的悠仁親王，他是日本皇室的第二順位繼承人。

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責任編輯：李俊儀