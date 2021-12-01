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【新股IPO】傳中證監正草擬新規禁止VIE架構企業赴海外上市　中證監否認：媒體報道不屬實

新股IPO 19:41 2021/12/01

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【新股IPO】傳中證監正草擬新規禁止VIE架構企業赴海外上市　獲批准後可在港上市

據彭博報道指，中國監管部門計劃禁止中國企業以VIE（可變利益實體）結構在國外交易所上市。報道引述知情人士指，中國證監會目前正在起草有關文件，最快會在本月公開徵求意見，新的規例旨在堵塞監管漏洞，使用VIE架構的企業仍然可以赴港上市，但需要獲得監管部門批准。不過，中證監其後在官網公開回應指，有關媒體報道的消息不屬實。

據報道指，若新規例出台，目前使用VIE架構在美國及香港已經上市的公司，或需要調整，令公司股權架構更加透明，尤其是中國限制外資進入的領域。

不過，報道未提及中證監新要求，會令已用VIE架構上市的公司徹底改變股權架構，或者會令部分敏感企業退市。

外電：中證監已要求部分投行停止VIE架構公司上市輔導 

【按此即睇】港股跌夠未 撈貨定係搵位走（附Time code） 

報道又引述一位知情人士指，監管機構已經告知部分投行，暫停VIE架構企業的上市輔導安排。

根據內地監管規定，境內公司在向境外投資人募集股份並在境外上市時，需要獲得有關部門的批准，但有關規定，並沒有針對控制境內業務的境外實體。過往多年來，不少科技公司以及新經濟公司都會透過VIE（可變利益實體）以及相關協議，在不需要中證監的批准下，亦能前往境外上市。

恒生銀行特約：2022年投資展望　解讀內地監管政策走向（立即收看） 

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】傳中證監將要求VIE架構赴港上市需經審批

【新股IPO】方星海：加快推動解決企業境外上市審計監管問題

記者：梁安琪

港股 美股 經濟 中國證監會 輔導 外資 香港 中國 證監會 美國

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