【攝影科技】美國兩大學合作研發超微細相機　能拍攝高畫質全彩照片

▲ 研究團隊表示，該相機採用捕捉光線的超穎表面（Metasurface）製成，可放大到讓整個表面變成感測器。

攝影器材隨著科技望進步不斷改良，美國普林斯頓大學（Princeton University）與華盛頓大學（University of Washington）的研究人員合作研發出超微細相機，大概只有一粒鹽的大小，卻能拍出清晰的全彩照片。

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研究團隊表示，該相機採用捕捉光線的超穎表面（Metasurface）製成，可放大到讓整個表面變成感測器。雖然從外觀看，相機只是一塊刻有圓形圖案的透明面板，但其有160萬個圓柱體，而且每個圓柱體都經精心設計，能夠以恰到好處的方式彎曲光線，讓陣列形成光學波峰，之後透過訊號處理演算法將數據變成影像。

使用這種方式產生的圖像，比小型感測器更清晰。研究團隊在測試新的感測器時，可捕捉到720×720像素全彩圖，而自然光下捕捉到400至700納米波長，空間解析度為 214lp/mm。

▲ 微型圖像感測器（左）及團隊新相機（右）圖片比較。

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研究人員指，這些照片與傳統複合相機鏡頭拍攝的照片相若，後者體積比新感測器大 50萬倍。此外，超微小相機的生產過程相當簡單，容易大規模生產，其主要由氮化矽製成，表面的納米結構可使用深紫外曝光技術生產。

團隊稱這些設備可用於身體醫療圖像，為小型機器人提供更佳視覺效果，甚至能在表面鋪設數千個感測器，最後變成鏡頭。

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記者：廖淑瑩