【理財熱話】夫妻月入5萬 每月須還1.6萬貸款 擔心懷孕太太情緒 考慮應否搬遷

在「一屋難求」的情況下，本港不少新婚夫婦為了儲錢置業，選擇與父母同住，最近有一名網民在網上討論區發文指，夫婦月入5萬，其中1萬6元用作償還私人貸款（P loan），而太太剛懷孕，丈夫是公務員，現在等候宿舍。夫婦一直與外家父母同住，但他們與長輩的生活習慣、飲食和衛生不同，他擔心在照顧小朋友方面更容易發生爭執。

再者，太太對家中的觀感不好，容易失眠、總感覺有「污糟」，他們原本打算省錢等宿舍，但樓主擔心小朋友出世後負擔更大，現在這情況應該繼續等宿舍？還是及早搬出來等一至兩年？

按圖了解更多，樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民討論，大多數認為夫婦應搬出來住，特別是太太本身不喜歡住在這裡，如果因照顧小孩問題容易爭執，到時候太太產後抑鬱更麻煩，並建議樓主租偏遠地區、單位少一點，「精神健康買不到。」、「太太難得不靠娘家，你們人工不是低，沒有人要求你們住大屋，住少一點的單位也可以儲錢。」、「​​如果等宿舍是2至3年的事，找一間少點、偏遠少少的單位，太太住得開心，你又會有很少煩惱，值得！」

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責任編輯：陳頌潔