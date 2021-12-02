積金攻略：善用自主規劃空間　實現退「優」有辦法

坊間不少人忽略強積金的重要性，認為每月5%的強積金供款微不足道，基金選擇亦有限，而且回報不如自行投資理想，於是對強積金帳戶愛理不理。然而，強積金回報的高與低，在於有否積極和妥善地管理個人強積金。即使在40年的供款期內只作強制性供款，已能為你帶來約HK$130萬（以現值計算）退休儲備¹，如適時管理投資組合及作出額外自願性供款，退休時的收穫可能有更大差別。



打工仔可能因嫌麻煩而忽略或沒有妥善管理強積金。很多時候，可能因轉工而衍生太多強積金帳戶，導致難以管理。其實透過整合個人帳戶或「僱員自選安排」，每年把僱員強制性供款的累算權益一次過轉移到自己選擇的強積金計劃中，把離職後的多個強積金保留帳戶整合爲一，使管理強積金資產輕鬆辦妥。



現透過渣打銀行去整合你名下所有強積金帳戶，全程毋須落分行，網上完成所有步驟，按此了解更多！



現時渣打銀行客戶如同時擁有宏利強積金帳戶，可透過網上理財或SC Mobile手機應用程式一次過閱覽存款、投資及強積金的結餘，更可申請將自己於宏利強積金計劃下的強積金結餘納入銀行帳戶總結餘²以享受更優越的銀行理財服務。按此約見渣打強積金顧問了解如何整合帳戶及有關服務申請。



由即日起至2021年12月31日，渣打「優先理財」客戶約見渣打強積金顧問了解整合帳戶更可享HK$100現金券³，名額有限，先到先得。按此了解更多。



如何揀選適合自己的強積金投資組合？



強積金投資回報與基金選擇息息相關，亦須視乎參加計劃及作出供款的時間，以及有關基金所投資的市場的表現而定。一般來說，強積金基金可按資產類型和風險分類，例如傾向追求資本增值的「股票基金」和「混合資產基金」，尋求相對較低風險的「債券基金」和「保證基金」，另有與銀行港元存款利率掛鈎的「強積金保守基金」。



如積金局文章提及，較年輕的打工仔因距退休年齡尚遠，可承受的風險能力相對較高，投資取態可較為進取以增值其資本。若選擇了比較保守的基金（如強積金保守基金）作為主要的長綫投資組合，其回報便很大機會跑輸通脹，不利資本增值。相反，隨着年紀漸長至臨近退休的投資風險就可逐步降低，以達致「持盈保泰」，盡量鎖定多年來已累積的強積金。因此打工仔可因應個人風險承受能力及退休目標而作出適合自己的強積金投資組合。

基金選擇的多元性可以是客戶揀選強積金計劃的其中一個考慮因素。一般以言，受託人提供的基金類別愈多，客戶在不同市況下可靈活地調整投資組合，以切合自己的需要。因此客戶在考慮強積金計劃時，亦可考慮有關基金平台是否多元化。按此約見渣打強積金顧問了解更多有關宏利的強積金計劃。



定期檢視基金組合 善用稅務扣減金額



當然，想提高強積金的回報，打工仔自己也要花些時間管理投資組合。疫情之下，全球經濟充滿許多不確定性，但面對市場波動亦不用過分悲觀。按照自己的財政狀況、年齡和風險承受能力的變化，定期檢視基金組合反而更加重要。



最後，如何善用強積金供款加強退休儲備及享用稅務扣減優惠亦不容忽視。除可於每課稅年度以僱員強制性供款享有最高HK$18,000的扣稅金額外，政府亦由2019年4月1日起實施「強積金可扣稅自願性供款」（TVC）政策，以稅務優惠鼓勵市民及早作退休策劃。打工仔只要供款到TVC帳戶，有關供款便可用作該課稅年度薪俸稅及個人入息課稅的扣稅金額。每個課稅年度的稅務扣減金額上限為HK$60,000，慳稅可高達HK$10,200⁴！



現透過渣打開立TVC帳戶，全程毋須落分行，網上完成所有步驟，按此了解更多！



投資涉及風險，投資者應仔細閱讀有關的銷售文件，而過往的表現並非其將來表現的指引。此廣告未經證券及期貨事務監察委員會或香港任何監管機構審閱。

渣打銀行（香港）有限公司為宏利人壽保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限責任公司）的強積金計劃銷售伙伴。



¹ 資料來源：積金局2019年9月文章《自願性供款壯大強積金儲備》

² 只適用於宏利指定強積金計劃及已授權及同意銀行接收強積金戶口資料之客戶 。請參閲《參加/拒絕參加申請表格》及《銀行服務收費一覽表》之總結餘定義。

³ 優惠受條款及細則約束。詳情請參閱相關網頁 https://bit.ly/3xJvrnF

⁴ 每一課稅年度薪俸稅及個人入息稅的最高可扣稅金額為HK$60,000。此金額為TVC及合資格延期年金保費的合計上限。可節省的HK$10,200之稅款說明是以HK$60,000乘以17%計算，而HK$60,000及17％分別為TVC及/ 或合資格延期年金保費的合計金額及現時累進稅率的最高稅率。但請注意以上說明只作參考，實際可節省的稅款可有不同，例如視乎您的個人狀況、應課稅入息、適用之稅率、可享之免稅額、TVC及合資格延期年金保費的合計金額，因此任何納稅人使用最高可扣稅金額HK$60,000不一定同樣享有相同的HK$10,200可節省稅款金額。



(資料由客戶提供)