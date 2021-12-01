【2022展望】摩根資管許長泰：Omicron對經濟復甦影響短暫　不憂慮明年股市表現

新變種病毒Omicron引起市場波動，摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰認為，政府及企業應對變種病毒有經驗，Omicron對經濟復甦可能只帶來短暫性影響， 不會造成去年3月疫情爆發時的恐慌環境。他說，歐美較中國市場反應劇烈，反映歐美股市估值較貴，資產價格高企下，容錯率更細，預計未來數周市場波動會較大，需要觀察Omicron的傳染率、入院率和死亡率，與之前變種病毒的分別。

交銀洪灝：港股明年跑贏環球機會大，【下一頁】

摩根資產管理今日發表2022年市場展望，許長泰指，對明年全球經濟增長相對樂觀，中、歐、美經濟增速最快的階段已過，隨著疫苗接種率上升，及重新開放邊境，東南亞等亞洲新興市場的經濟有加速空間。

儲局加息步伐料不激進

該行預計，聯儲局於2022年將加息一次，於2023年及2024年各加息兩至三次。許長泰指，按過往歷史，此加息步伐並不激進，相信美國經濟可以承受加息過程，而即使利率上升至2厘或2厘半，考慮通脹後的實際利率仍接近零，整體環境非常寬鬆，故不會對股票市場表現過度憂慮，明年維持「股優於債」的看法。

他提到，歐美股市的估值相對不便宜，但過往大熊市出現，十居其九與經濟或企業盈利衰退有關，目前市場料美企盈利明年增長9%以上，與疫情前增速相若，足夠支撐目前股市估值。不過，他建議明年採取全球化策略，焦點可由成熟市場，稍轉向至內地在內的亞洲市場。

港股估值較A股吸引

市場對中國股票仍然維持審慎態度，許長泰指，要吸引國際投資者重返中國市場，需要三大催化劑：一是經濟數據；二是房地產融資壓力紓緩，按揭貸款進一步放鬆；三是監管政策明朗化。

他指，港股市場在內的中國離岸股票，估值比中國在岸股票更吸引，但要謹慎選股。例如在共同富裕政策下，可能刺激第二次中產崛起，中產偏好的零售和服務業消費或迎「第二春」，為值得考慮的主題。

偏好科網龍頭及高息股

在反壟斷下，他更偏好科網龍頭企業，因其業務分散，監管影響亦相對分散，而中國科技龍頭在東南亞及全球均有業務，就算國內盈利受限，海外市場還有增長空間。此外，他亦看好高息股的前景，明年亞洲企業盈利料增長9%下，亦代表股息增長前景樂觀。

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記者：區嘉俊