【理財智慧】日日都講通脹 食菜仲貴過食肉 究竟今次通脹係咩原因造成?

最近通脹、滯脹早已成為社會的熱話，各國也面對不同程度的通脹，正考慮以不同的貨幣政策去壓抑通脹帶來的負面影響，例如英國的通脹率創下十年的新高、美國正考慮明年加息，作為國際城市的香港，當然也不能獨善其身，面對電費加、菜價加、車費加的影響下，預期通脹壓力也會持續增加。但到底今次的通脹主因是什麼，本文會向讀者們逐一解釋。

成本推動

過往一年，世界也受到新冠疫情的影響，在未有疫苗前，各國也推出嚴格的「封城」政策，在部分工廠停工的時候，形成供應鏈斷裂，在供應減少的情況下，變相令價格上升，甚至出現供不應求的情況，例如當日的防護衣物等。

在疫情後，為了彌補接近一年的空檔，不少工廠都加大力度生產，變相令到需求增加，由於供應鏈涉及不同的範疇，包括工人、工廠、船運等，在一下子增加需求的情況下，在人手不足的情況下，公司只能以更高的價錢增聘人手，最後價格也會上升。例如2020年4月油價跌到負數、但近月油價一直上升，甚至國家要出動儲備油去抑止價錢、美國港口卸貨工人不足、英國運油車工人不足。商家因為不足而增加成本的原因下，加價是唯一的選擇。

美國一直指中國是匯價操控國，一直都要求人民幣升值，最終「願望成真」。根據人民銀行調查統計司原司長盛松成表示，人民幣今年以來升值幅度已達8%。雖然隨著中美貿易戰，有不少的工廠已經遷往東南亞地區，但中國仍是「世界工廠」，出口量仍是世界第一。但隨著人民幣升值、政府也要求企業對於員工的保障和嚴格的環保政策，也令出口成本增加，在兩個原因推動下，,最終令到產品的售價上升。

需求推動

美國政府透過萬億的方案去刺激消費和基建，同時也對不少美國人提供現金的直接補助，,合資格的人士可以每月獲得2,000美元 (折合約15,600港元)的收入，部分收入比工作還要高，所以造成前面提及的工人不足的問題。在刺激經濟方案後，會令到消費的需求增加，在供應不足和需求增加的情況下，價格也進一步上升。同時，我們也可以參考美國股市的表現，由於政府大量印錢的原因，不少人都將錢投入到股市市場，美股算是疫後表現最好的市場之一，但到底是「泡沫」還是有價有市，投資時也要更加審慎。

由於預期通脹仍會維持一段時間，因此投資者在進行任何投資的時候，也要更加審慎，特別是各國都「印銀紙」的情況下，但是否又有足夠的償還能力呢? 國債會不會繼續是一個無風險的投資產品呢? 投資者可以將部分現金放在一些抗通脹的投資產品，也可以保留部分現金等「泡沫爆破」後以低價入市。

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撰文 : 陳佳恩