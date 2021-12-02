【SPAC】東南亞網約車巨頭Grab周四納斯達克掛牌　盤前大漲逾3成　料創最大SPAC上市

▲ 【SPAC】東南亞網約車巨頭Grab周四納斯達克掛牌 料創最大SPAC上市

東南亞網約車巨頭Grab與SPAC公司Altimeter Growth （美：AGC）合併上市進入倒數階段，Altimeter Growth 周二（11月30日）舉行特別股東大會，會上已通過合併議案，合併後的實體將在納斯達克上市，周四（12月2日）正式掛牌，股票代碼為GRAB。

Grab 盤前現漲32%，報14.55美元。

Altimeter Growth的SEC文件提到，共有4120.65萬股參與股東大會，企業合併議案獲4099.25萬股贊成，佔約99%，約7.49萬股反對。

今次合併將是有史以來最大的SPAC交易之一，合併後實體的估值接近 400 億美元。Altimeter Growth 表示，幾乎沒有股東贖回，贖回率為 0.02%。

Grab 與 Altimeter Growth 早於今年4月宣布合併，交易原定於今年第三季度完成，但由於Grab的財務審計未完成而被推遲。

Grab上月透露，截至9月的第三季度，其淨虧損擴大至 9.88 億美元，而收入按年下降 9% 至 1.57 億美元，原因是由於越南疫情防控措施導致分部收入貢獻下降。

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編輯：李哲毅