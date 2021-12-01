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【日本經濟】日本勞動年齡人口減超過200萬人　企業轉求女性、長者填補空缺

商業 15:39 2021/12/01

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在這個勞動人口持續減少的時代，如何令經濟增長成了日本政府無法忽視的議題。（法新社圖片）

日本總務省剛公布了2020年人口普查的確定值，數據顯示，提供主要勞動力的15至64歲年齡人口，比5年前的上次調查，整整減少約226萬人，僅剩約7500萬人。在這個勞動人口持續減少的時代，如何令經濟增長成了日本政府無法忽視的議題。

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據日經新聞報道，日本現時的的總人口約有1.2億人，比5年前又減少了約94.8萬人。現時約7500萬人的勞動人口，與高峰時期1995年的8700萬相比，減少了13.9%。日本現在的勞動年齡人口佔總人口比例59.5%，是自1950年以來，時隔70年再度低於6成，勞動年齡人口的減少勢必拖累日本經濟。

這次調查也顯示出日本高齡、少子化程度加劇，65歲以上人口，比上次調查增加6.6%，達到史上最高的約3602萬人，14歲以下人口減少5.8%，至史上最少的約1503萬人。

女性、長者填補空缺

日本於2010年代，受經濟復甦等因素推動，女性和長者工作的情況增加，填補了勞動人口的空缺。勞動力調查顯示，日本2020年的就業人數為6676萬人，比10年前增加6.0%。

不過，由女性及長者擴大勞動人口的做法也存在極限，如果日本不提高生産效率，遲早將無法解決勞動年齡人口減少的影響。

七大工業國組織中排名最低

日本內閣府的估算顯示，2010年代在職的人數和勞動時間，其帶來的平均經濟增長率恐怕為零。而在1980年代，勞動力的推高效果為年均0.7個百分點。

截至2020年，日本每小時創造的附加值為48.1美元（約375港元），在七大工業國組織（G7）中排名最低，甚至低於經濟合作暨發展組織（OECD）各國平均的54.0美元（約421港元）。

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責任編輯：李智美

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