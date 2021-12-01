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3年前買大坑道豪宅　現為移民甘願蝕讓　料實蝕逾150萬

股樓投資 15:54 2021/12/01

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二手市場續現移民賣樓個案，部分業主為了盡快套現，不惜蝕賣單位。中原地產李穎倫說，大坑道10號Y.I低層B室，實用面積825平方呎，三房套及工人套間隔，享尖東一帶維港景色，日前獲用家以1,938萬元承接，實用呎價約23,491元。 

代理透露，原業主於2018年以1,980萬元買入單位，持貨3年，即打算賣樓移民，現帳面蝕42萬元，若連稅、佣金計，實際蝕讓超過150萬元。 

翻查成交紀錄， Y.I最近成交為17樓B室，實用面積825平方呎，連車位，以2,220萬元成交，實用呎價約26,909元。資料顯示，Y.I於2001年開始入伙，是單幢樓設計，建有70伙單位。 

焦點新盤

皓日示範單位直擊　拆門拆牆大變身　兩房變一房【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

豪宅 中原地產 大坑

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