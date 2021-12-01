【ET講股通】孫運喜：身懷六甲（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股於12月首個交易日反彈高開百點，其後升幅擴大至逾300點，重上23800點水平。美團 （03690） 、騰訊 （00700） 領升。金融股向上，濠賭股續受壓。後市走勢點睇？《iMoney》主編孫運喜於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 今日點題－身懷六甲

00：19 - 港股今日曾返23800水平 惟高位承接乏力

01：00 - 傳統經濟中資股發威 油股、內銀造好

01：42 - 澳門博彩股弱勢未除

02：14 - 港股形勢暫未能太樂觀 升市成交縮動力不足

03：11 - 港股走勢呈「身懷六甲」 待變訊號未有明顯方向

04：30 - 儲局主席鮑威爾稱通脹問題非「暫時性」

06：20 - 加息預期步伐加快 美股要留意什麼？

07：55 - 港股雖反彈 惟拆息反彈勿掉以輕心

09：55 - 觀眾問股：領展 （00823）

13：05 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 及理想汽車 （02015） 前景點睇

19：07 - 觀眾問股：力勁科技 （00558） 及未有貨前景前景點睇

21：48 - 觀眾問股：裕元集團 （00551） 15.2元有貨上望？短線，中線價？點解跌得咁殘

27：39 - 觀眾問股：友邦 （01299） 能否受惠加息？

31：25 - 觀眾問股：吉利 （00175） 未有貨可以入嗎？

33：03 - 港股收市後市況速報

35：30 - 股票推介：山東新華製藥 （00719）

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《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指一度升見23800點，惟高位承接力不足，全日收報23658點，升183點，大市總成交1,395億元。升市功臣為傳統經濟中資股，包括三桶油、內銀股，中石化 （00386） 升2.9%，工行 （01398） 升1.5%，新經濟股亦有表現。濠賭股維持弱勢，金沙中國 （01928） 再跌4.2%。

港股反彈，惟後市未宜太樂觀，主板成交由昨日逾2,200億元，回落至今日1,400億元，反映升市動力平平。技術走勢上，陰陽燭呈「身懷六甲」，為待變信號。理論上，連日下跌後出現「身懷六甲」，應屬偏好，惟今次未必有效，未宜期望太高，主因外圍形勢突變。

昨晚，聯儲局主席鮑威爾口脗突然轉鷹，一改先前通脹屬暫時性的論調，預期通脹將繼續升溫，更指12月開會將商討加快收水，市場憂慮加息提前至明年6月。收水恐慌震散美股，道指昨晚收報34483點，與200天綫34348點非常接近。200天綫為外圍的牛熊分界綫，若失守，恐引發動量基金跟沽。VIX恐慌指數進一步升至27以上。

本港亦有反應，1個月及3個月拆息分別升至0.16厘及0.25厘，為3月份以來高位。

疫情消息時好時壞，暫時仍無法判斷Omicron的實際殺傷力。

潛力股可留意山東新華製藥 （00719） ，股價升4.8%至4.19元，主因技術走勢向好，突破雙底頸綫，可待回試後抽後短炒一轉，失守頸綫4.08元或4元關止蝕。

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