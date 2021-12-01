▲ 【美國收水】大摩：Omicron變種病毒或改變聯儲局減買債計劃 通脹不會是過渡性

美國聯儲局主席鮑威爾言論急然轉鷹，暗示美國將加快收水。摩根士丹利投資管理環球定息團隊首席策略師及組合經理Jim Caron表示，現時大部分分析師均預期美國聯儲局會於12月中舉行的議息會議上，公布加快縮減買債的計劃，但Omicron變種病毒出現後，環球股市出現大幅調整，息差並明顯擴闊，反映市場或會對風險重新定價。

要評估Omicron變種病毒的感染率及入院個案，相信需時約2至3星期，時間與聯儲局舉行議息會議相若，或會改變聯儲局有關縮減買債的計劃。

Omicron變種將會製造更多供應短缺的問題

Jim Caron認為，目前通脹主要由供應鏈問題推動，而Omicron變種將會製造更多供應短缺的問題，意味通脹不會是過渡性，而且會將環球央行推至一個非當艱難的局面。若Omicron變種造成較嚴重的影響，將會損害需求，間接推低物價，屆時經濟增長也會大幅放緩。

可留意長年期的投資級別債券

他指，雖然市場大幅波動，但同時有趁低吸納的機會，優質定息產品，例如較長年期的投資級別債券可提供一定的保障，特別是部分行業被拋售，導致價格存在大幅折讓，而資產抵押證券價格雖偏貴，但已出現一定調整。

Jim Caron稱，需要數周才能看到Omicron變種的影響，故投資者要審慎選擇，若感染率不如市場憂慮般高，市場價格將會反映；相反來看，若感染率更高，或會製造一個去風險環境，建議將投資組合內加入優質資產，並於調整時吸納高價值資產。

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