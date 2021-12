【理財智慧】每日飲少杯咖啡做文青 一年可以賺番 每年賺多12,600元

咖啡和台式茶飲早已成為我們的生活的一部分,在疫情後,深水埗甚至出現了一大堆「打卡文青cafe」,每一間都富有特色,周未吸引不少人朝聖打卡。但一杯飲品動輒差不多都要40到50元,甚至比一頓午餐還要貴,到底一杯咖啡的習慣性消費,是否變相拉遠我們與財務自由的距離呢?

【理財智慧】存保會研究指出港人每月儲蓄中位數為5,000元 學識365儲蓄大法 一年儲66,795元【下一頁】

拿鐵因子(Latte factor)最早見於由David Bach撰寫的同名一書中,書中的內容與市面上投資書籍不同,是透過一名上班族與一位咖啡店店主的對話,去引伸我們在日常生活中習慣而出現的非必需性消費行為,但如果減低日常的非必要開支,可以在未來可以累積一定的財富。

先付錢給自己

這是財富自由理論的基本起手式,也是最直接的致富方法:當你的每日用超過三分之一的時間工作,經過一個月的辛勞後,終於在月底收到薪水。不少人首先想到要如何獎勵辛苦工作的自己,但消費是幫別人累積財富,只有消費在「自己」身上,收入才是歸於自己的。著名投資人巴菲特曾有句名言 “Do not save what is left after spending; instead spend what is left after saving.” (不要先花錢再存錢;要先存錢再花錢)不少成功人士的背後,都是從「節儉」而來,唯有儲蓄才是收入給自己。

[理財智慧]加密貨幣系列8---如何買賣 【下一頁】

每日一小步生命一大步

對部分人而言,「見字飲啡」早已經是每日生活的標配,在故事中的主人翁每日有個習慣便是到咖啡廳點一杯4.5美元 (折合約35港元)的拿鐵。在店主角度而言,變相每日都有固定的收入;但如果以主人翁角度而言,每日便有固定的支出,如果節省每日一杯拿鐵的支出,一個月可以省下1,050元,一年為12,600元,十年後如果加上複利效果,便可以成為一筆不少的資產。

以每月1,050元為計,如果以每年5%回報為例,連續20年每月以同一金額作為投資的話,最終可以獲得434,433元,相信都已經是一筆不錯的回報。其實拿鐵只是作為非必需支出的比喻物,因為對於每個人都有自己的消費習慣,因此每個人要檢視自己,避免陷入不同「因子」的陷阱,例如珍珠奶茶因子、mirror卡因子、搭的士因子等 。

拿鐵因子是一個簡單易明的理財方法,透過改變自己的生活習慣,即使可能只是微小的改變,但透過是持之以恒,這個存錢的習慣便會成為你人生的目標。學會消費在自己身上,而不是幫助別人累積財富,以早日達到財務自由的成功。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳佳恩