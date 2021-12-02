  • 20°C
香港時間 : 20211202日 (四) 16:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財智慧】每日飲少杯咖啡做文青 一年可以賺番 每年賺多12,600元

理財智慧 15:49 2021/12/02

分享：

咖啡和台式茶飲早已成為我們的生活的一部分，在疫情後，深水埗甚至出現了一大堆「打卡文青cafe」，每一間都富有特色，周未吸引不少人朝聖打卡。但一杯飲品動輒差不多都要40到50元，甚至比一頓午餐還要貴，到底一杯咖啡的習慣性消費，是否變相拉遠我們與財務自由的距離呢？

【理財智慧】存保會研究指出港人每月儲蓄中位數為5,000元 學識365儲蓄大法 一年儲66,795元【下一頁

拿鐵因子（Latte factor)最早見於由David Bach撰寫的同名一書中，書中的內容與市面上投資書籍不同，是透過一名上班族與一位咖啡店店主的對話，去引伸我們在日常生活中習慣而出現的非必需性消費行為，但如果減低日常的非必要開支，可以在未來可以累積一定的財富。

先付錢給自己
這是財富自由理論的基本起手式，也是最直接的致富方法：當你的每日用超過三分之一的時間工作，經過一個月的辛勞後，終於在月底收到薪水。不少人首先想到要如何獎勵辛苦工作的自己，但消費是幫別人累積財富，只有消費在「自己」身上，收入才是歸於自己的。著名投資人巴菲特曾有句名言 “Do not save what is left after spending; instead spend what is left after saving.” （不要先花錢再存錢；要先存錢再花錢）不少成功人士的背後，都是從「節儉」而來，唯有儲蓄才是收入給自己。

[理財智慧]加密貨幣系列8---如何買賣 【下一頁

每日一小步生命一大步
對部分人而言，「見字飲啡」早已經是每日生活的標配，在故事中的主人翁每日有個習慣便是到咖啡廳點一杯4.5美元 （折合約35港元）的拿鐵。在店主角度而言，變相每日都有固定的收入；但如果以主人翁角度而言，每日便有固定的支出，如果節省每日一杯拿鐵的支出，一個月可以省下1,050元，一年為12,600元，十年後如果加上複利效果，便可以成為一筆不少的資產。

以每月1,050元為計，如果以每年5%回報為例，連續20年每月以同一金額作為投資的話，最終可以獲得434,433元，相信都已經是一筆不錯的回報。其實拿鐵只是作為非必需支出的比喻物，因為對於每個人都有自己的消費習慣，因此每個人要檢視自己，避免陷入不同「因子」的陷阱，例如珍珠奶茶因子、mirror卡因子、搭的士因子等 。

拿鐵因子是一個簡單易明的理財方法，透過改變自己的生活習慣，即使可能只是微小的改變，但透過是持之以恒，這個存錢的習慣便會成為你人生的目標。學會消費在自己身上，而不是幫助別人累積財富，以早日達到財務自由的成功。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳佳恩

財務自由 儲蓄 飲品 咖啡 Cafe

上一篇文章

【理財智慧】日日都講通脹 食菜仲貴過食肉 究竟今次通脹係咩原因造成?

下一篇文章

【異動股】雷蛇擬每股2.82元私有化 午後急挫逾半成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】近地鐵站連靚裝　放盤兩月無客要　終累劈逾170萬才易手　
【有相睇】近地鐵站連靚裝　放盤兩月無客要　終累劈逾170萬才易手　
【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得
【公屋裝修】為迎娶新抱同住 41萬裝修381呎天平邨單位 「藝術漆」點綴牆身 廚房玻璃趟門一舉兩得
【理財熱話】夫妻月入5萬 每月須還1.6萬貸款 擔心懷孕太太情緒 考慮應否搬遷
【理財熱話】夫妻月入5萬 每月須還1.6萬貸款 擔心懷孕太太情緒 考慮應否搬遷
【樓市熱話】 網選本港「最好行」商場 又一城海港城太古城通通榜上有名
【樓市熱話】 網選本港「最好行」商場 又一城海港城太古城通通榜上有名
【元宇宙】虛擬遊艇以65萬美元出售　為Sandbox中最昂貴的NFT資產
【元宇宙】虛擬遊艇以65萬美元出售　為Sandbox中最昂貴的NFT資產
【好老闆邊度搵】星之子陳易希對員工有幾好? 享180度海景辦公室+公司出錢去外國旅行 想加入團隊機會來了
【好老闆邊度搵】星之子陳易希對員工有幾好? 享180度海景辦公室+公司出錢去外國旅行 想加入團隊機會來了
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款