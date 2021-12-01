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【新冠肺炎】LeBron James確診 專機送返洛杉磯隔離

環球社會熱點 14:31 2021/12/01

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美國國家籃球協會（NBA）為能順利舉行賽事，一直嚴格執行新冠肺炎防疫措施。不過，效力西岸勁旅洛杉磯湖人的球星LeBron James近日確診，獲專機送返洛杉磯隔離，預計缺席數場賽事。

邊個運動員網上被鬧得最多？C朗LeBron James上榜 【下一頁】

美國NBA重新開放球迷入場 今季預計100億美元收益 【下一頁】

洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）周二（11月30日）宣布，LeBron James需觸發NBA的健康及安全協定，即確診或檢測中疑似確診，無緣出戰同日舉行的賽事。湖人教練禾高表示，球隊周二早上得知LeBron James確診，並安排專機返回洛杉磯，惟禾高拒絕透露LeBron James的症狀。

按照NBA的防疫規定，一旦球員確診需要隔離最少10日，過後需要在24小時內接受兩次PCR檢測，兩次陰性即可重返球隊。因此，LeBron James預計會缺席湖人未來數場比賽，包括當地時間周六（4日）與同市球會快艇（Los Angeles Clippers）的賽事。

LeBron James早於9月的球隊媒體日已透露，自己已接種新冠疫苗，並表示為自己﹑家人及朋友而接種。

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責任編輯：吳漢培

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