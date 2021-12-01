【跨境理財通】調查結果與實況有落差？　滙豐：80%南向客有興趣投資基金

▲ 滙豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀表示，投資者往往一些多時間及支援才能清楚了解亞洲及海外市場機遇。（資料圖片）

「跨境理財通」啟動至今近個半月，吸引約1.3萬人參與，暫時仍以「北向通」反應相對熾熱。HSBC滙豐最新一份調查發現，有約90%內地投資者表示有意參與理財通，在投資產品偏好上，83%人有興趣投資基金，其次才是存款及債券類產品。

即使理財通提供更國際化的投資選項，但仍有62%南向投資者傾向選擇具有中國概念的基金產品，遠高於對投資亞洲和全球其他市場的各40%比率。

76%港澳投資者有意參與理財通 多數冀年回報至少7%

「北向通」方面，有76%受訪者有意參與理財通，最感興趣的產品依次是：權益類理財產品（74%）、固定收益類理財產品（58%），以及公開募集證券投資基金（27%）。

在投資回報上，南、北向受訪者普遍都期望可以達到高單位數的年度回報，其中55%南向受訪者及44%北向受訪者望有7%至9%的回報；另有分別28%及及40%人更期望可以達到雙位數回報。

人行數據：內地投資者對存款最感興趣 佔總交易額逾90%

若與人民銀行早前公布的數據相比，理財通啟動首一個月內，港澳地區「北向通」資金跨境匯劃金額1.19億元，投資產品交易額8,925.9萬元。「南向通」資金跨境匯劃1.48億元，投資產品交易額6,056.9萬元。

其中，「南向通」投資者明顯對存款較有興趣，存放在存款產品的金額佔投資產品交易總額94%，其他投資產品的反應似乎相對慢熱。

而「北向通」方面，近80%投資產品交易總額、即近7,059萬元都是買入理財產品，餘下的兩成資金則購入基金產品，則與調查結果吻合。

調查另一項結果或者可以解釋以上落差。有52%的南向受訪者表示，會傾向選擇通過客戶經理或於香港或澳門的分行管理投資。在目前中港仍未恢復通關的情況，或者正是「南向通」反應慢熱、以及偏向敘造最低風險的存款產品的主要原因。

滙豐今年10月經網上調查形式，訪問2,300名居於大灣區內並擁有100萬元以上（以當地貨幣計）流動資產的潛在「跨境理財通」投資者的投資興趣。

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