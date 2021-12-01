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【Omicron變種】巴西錄確診 拉丁美洲首例

環球社會熱點 15:25 2021/12/01

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非洲發現的新冠肺炎變種病毒Omicron疫情繼續蔓延，繼亞洲及歐洲後，拉丁美洲亦出現確診個案。巴西衛生監管機構表示，在1名從南非入境的公民及其妻子檢測樣本中，發現Omicron變種病毒。巴西是次錄得Omicron變種病毒確診個案，亦是拉丁美洲首次錄得。

以色列兩醫生打第3針仍確診Omicron變種 其中一人從倫敦返國  【下一頁】

巴西衛生監管局（Anvisa）周二（11月30日）表示，2名巴西公民新冠檢測樣本對Omicron變種病毒測試呈陽性反應。2名確診者是1對夫婦，丈夫上月23日由南非返回巴西最大城市聖保羅（Sao Paulo），其妻子則沒有外遊歷史。丈夫入境時檢測樣本呈陰性結果，其後轉陽，樣本被進一步檢測後發現確診Omicron變種。

聖保羅州衛生部長葛林斯坦（Jean Gorinchteyn）指，2名確診者是傳教士，未有資料顯示兩人曾接種疫苗。據悉夫妻2人原計劃再度前往南非，出發前檢測呈陽性反應。是次為拉丁美洲地區，首次錄得Omicron變種確診個案。

歐洲疾控中心：10國錄42宗Omicron變種感染 多症狀輕微 【下一頁】

巴西已在上周五（11月26日）暫停來自南非及其他5個非洲南部國家航班入境。聖保羅州政府表示，因應發現 Omicron變種確診個案，會重新審視原定的放寬口罩限制措施。

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責任編輯：李俊儀

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