【恒大危機】恒大汽車多間關聯公司近日大幅增資　累涉逾90億人幣　股價現跌近5%

▲ 【恒大危機】恒大汽車多間關聯公司大幅增資 累涉逾90億人幣

上月連環配股集資共32億港元的恒大汽車 （00708） 或已開始揼水予一眾關聯公司，有內媒指，近日恒大恒馳新能源汽車研究院（上海）有限公司發生工商變更，註冊資本由10億元（人民幣，下同）增至30億元，增幅為200%，估計近期一連串的關聯公司增資行動已涉逾90億元。

恒大汽車現跌4.9%，報3.5元。

該公司成立於2019年6月，法定代表人為方馳，經營範圍含新能源汽車及整車、電機及動力系統、電子科技等領域內的技術研發服務；新能源汽車整車、汽車零配件、電子產品、智能產品生產、銷售等。股東信息顯示，該公司由恆大新能源汽車投資控股集團有限公司全資持有。

值得留意是，多家恒大汽車關聯公司近期增加註冊資本。

（1）11月22日，恒大新能源汽車投資控股的註冊資本由約 25.15億美元增至35億美元，增幅約39%或9.85億美元（折合約62.7億人民幣）。

（2）11月25日，恒大智能汽車（廣東）有限公司註冊資本由20.52億元增至25億元，增幅為21.83%。

（3）11月26日，恒大恒馳新能源汽車（上海）有限公司註冊資本由25億元增至30億元，增幅為20%。

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編輯：李哲毅