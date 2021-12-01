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【異動股】李家傑投資擁氫氣電池技術公司EnerVenue　港華智慧能源大漲逾一成

股市 13:51 2021/12/01

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【異動股】李家傑投資擁氫氣電池技術公司EnerVenue

內地積極推動氫氣技術，內媒報道，煤氣 （00003） 及港華智慧能源 （01083） 主席李家傑投資的電池公司EnerVenue擁有研發新型鎳氫氣電池技術，已與煤氣簽訂中國市場的分銷協議，煤氣將於旗下智慧能源項目中部署EnerVenue的儲能系統。港華智慧能源（前稱港華燃氣）大漲逾一成，高見5.85元，成交1.38億元。

官媒預告氫能產業發展規劃快推【下一頁】

EnerVenue與煤氣簽訂中國市場的分銷協議

EnerVenue的新型鎳氫氣電池技術由史丹福大學能源界專家崔屹研發，最早獲李家傑出資支持。EnerVenue已完成1.25億美元A輪融資，獲斯倫貝謝Schlumberger（美：SLB）旗下Schlumberger New Energy領投，其他投資者包括沙特阿美（Saudi Aramco）、IDG資本，李家傑亦有追加投資。

煤氣夥巴士公司推出氫氣巴士【下一頁】

崔屹表示，此輪融資將用於加速電池技術研發及量產化進程，加大力度開拓中國市場，並於美國建立一個具吉瓦（GW）級的大型工廠。EnerVenue亦與斯倫貝謝簽訂國家市場製造協議。

李家傑指，EnerVenue研發的新型鎳氫氣電池就是利用科技力量，助力清潔能源發展的一項突破發明，也是實現能源智慧化和綠色零碳轉型，推進能源領域的科技創新發展的切入口。煤氣副常務董事黃維義指，EnerVenue的電池技術非常出色，它們開的獨特解決方案簡單、耐用、安全，且成本效益。

新型鎳氫氣電池可承受超高和超低溫度

據EnerVenue介紹，新型鎳氫氣電池通過在一個壓力容器內積累氫氣來充電，而當它放電時，氫氣轉化成質子插入正極材料，而EnerVenue的關鍵創新是通過使用崔屹團隊發明的新的低成本材料，大大降低了鎳氫氣電池的應用成本。

與鋰電池相比，鎳氫氣可以承受超高和超低溫度，因此不需要空調或熱管理系統，亦幾乎不需要維護，而且壽命更長，因此能被廣泛應用於光伏、風能、微電網、充電樁等場景中。

據EnerVenue公司稱，將在2021年建造容量為2兆瓦時（MWh）的儲能係統，計劃2022年將其年產能擴展到100兆瓦時，2024年將達到超過1000兆瓦時的產能。

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港股 香港中華煤氣（00003） 港華燃氣（01083） 可持續發展 可持續投資 異動股 李家傑 煤氣

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