【保障私隱】Twitter更改新政策　禁用戶分享未經他人同意的照片及影片

▲ Twitter再更新私人資訊政策，稱將禁止使用者在Twitter上張貼及分享未取得他人同意的照片及影片，並會接受投訴，以移除未經當事者同意下被他人散布的影音內容。

社交平台Twitter近年一直解決平台上的私隱問題。Twitter在昨（30日）再更新私人資訊政策，稱將禁止使用者在Twitter上張貼及分享未取得他人同意的照片及影片，並會接受投訴，以移除未經當事者同意下被他人散布的影音內容。

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Twitter在官方網誌中宣布，將更改原本的私人資訊政策，並擴大範圍。原本的私人資訊政策主要禁止使用者分享未取得同意的他人個人資料，如：地址、身分證明文件、電話號碼、金融帳號資訊、生物資訊或醫療紀錄等，並禁止使用者威脅要公布他人資料。更新後，將擴大到禁止使用者分享未取得他人同意的照片及影片。

只要收到照片/影片中的個人用戶，或是所授權代理人的投訴時，Twitter就會立刻移除Twitter上相關的內容。不過，若內容來自主流媒體，或者是所張貼的內容與大眾利益有關，或者是由目擊者張貼的，以及涉及公眾人物的照片及影片，則不算違反政策。

Twitter強調，拍攝公開活動並未受到該政策的規範，而且Twitter也會評估這些私人資訊時，是否存在被披露資訊的風險，所以在執行政策時，其來龍去脈都相當重要。

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責任編輯：曾曉汶