【Omicron變種】以色列兩醫生打第3針仍確診 其中一人從倫敦返國

南非首先發現的變種新冠病毒Omicron肆虐全球，其中以色列一間醫療中心周二（11月30日）報告指，有兩名醫生確診感染新變種，二人有接種第3針輝瑞疫苗，有一人最近從英國倫敦回國。以色列至今錄得4宗Omicron確診個案。

以色列確認1人感染 封鎖邊境兩周 【下一頁】

以色列希巴醫療中心（Sheba Medical Centre） 周二報告，有兩名在特拉維夫（Tel Aviv）外圍醫院工作的醫生確診感染Omicron變種病毒株，其中一名剛從英國倫敦參加會議後返國，後者曾與同事密切接觸，不排除患者同事亦受感染。

希巴醫療中心續指，兩名醫生已接種第3針輝瑞（Pfizer）疫苗，目前情況良好，僅出現輕微確診症狀。

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當地至今錄得4宗Omicron確診個案，另外兩宗分別為由南非及馬拉威（Malawi）入境的旅客。此外，民防司令部數據稱，有34名國防軍部隊人員懷疑感染Omicron變種，目前等待衛生部確認。

衛生部長霍羅威茨（Nitzan Horowitz）稱，民眾無需對Omicron變種驚慌，強調以色列已控制情況，深信疫苗有效對抗新變種。以色列早前已關閉邊境，亦恢復對接種疫苗旅客的隔離措施。

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責任編輯：郭麗明